Luca Caneschi si veste di amaranto. È alla guida della comunicazione

AREZZO

Dalla guida di Teletruria al ruolo di responsabile della comunicazione e dell’ufficio stampa dell’Arezzo. Luca Caneschi (nella foto) lascia la televisione della Chimera dopo quasi sei anni e affronta una nuova sfida nel club amaranto. "Si tratta di una professionalità riconosciuta, con grande esperienza sia di comunicazione che di calcio, e siamo felici che abbia sposato il nostro progetto – affermano il presidente Guglielmo Manzo e l’amministratore delegato Sabatino Selvaggio – crediamo sia un altro segnale del rapporto che stiamo creando con la città: sono certo che insieme faremo cose importanti".

Compatibilmente con gli impegni con l’emittente Teletruria. Caneschi sarà operativo da subito e a tempo pieno dal primo gennaio. Per Caneschi si tratta di un ritorno in amaranto avendo ricoperto il ruolo di addetto stampa in passato.

Ieri il giornalista aveva salutato, attraverso un post sul proprio profilo social, la tv di cui è stato direttore per quasi sei anni, dal 2018. "Sono stati anni formidabili. Diventare direttore di Teletruria era più di quanto potessi pensare: averlo fatto per quasi sei anni è motivo di orgoglio e soddisfazione. Mi dedicherò a una nuova sfida professionale, portando con me tutte le cose che ho imparato in questi anni" ha scritto Caneschi.