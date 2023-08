Lorenzini tira su il tris Mondiale Il trionfo del campione di pesca

La promessa della pesca sportiva Alessandro Lorenzini ha vinto il suo terzo campionato del mondo di pesca sportiva con la nazionale italiana nella categoria under 25. L’evento si è tenuto in Portogallo, a Coruche, non lontano da Lisbona.

Una vittoria tutta in salita per l’Italia che dopo la prima prova di gara del sabato si trovava in quarta posizione con al comando la Francia. La seconda e ultima prova della Domenica ha ribaltato la situazione per un podio così composto: Italia, Francia, Ungheria.

Il terranuovese Lorenzini date le sue numerose esperienze internazionali e il suo decimo mondiale disputato con la maglia azzurra si è fatto grande interprete della pesca al barbo portoghese conquistando un primo posto nella prima manche del sabato e un quinto posto alla domenica.

Si tratta dell’ennesimo titolo per il ventiduenne aretino, che solo tre settimane fa si era imposto vice campione italiano, arricchisce così il suo già ricchissimo palmarès.

Due anni fa era invece arrivato il titolo italiano, uno dei pochi titoli a mancare al giovane valdarnese, di cui si ricordano ben due campionati del mondo in precedenza: nel 2016 i Mondiali giovanili in Portogallo e nel 2018 a Modena era arrivato il titolo iridato a squadre under 20.

Ora un altro titolo iridato con la nazionale under 25. Il ragazzo promette bene.