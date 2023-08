Longo ora è bianconero La firma dell’ex Livorno

In vista della gara di Coppa al Casini di Trestina, domenica 27 agosto alle ore 16, il Sansepolcro ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante, ex del Livorno classe 2002, Stefano Longo (nella foto con il presidente Giorgio Lacrimini).

La punta nata a Saronno è cresciuto nel settore giovanile del Monza, reduce da una doppia esperienza con le maglie di Lecco e Livorno dove ha militato nell’ultimo anno. Per lui anche una stagione all’Arconatese, formazione di Serie D con la quale ha messo a segno 11 reti.

"Sono contentissimo di essere a Sansepolcro – ha sottolineato – Longo e ringrazio la società per la fiducia. Sono pronto a dare il massimo per la squadra e per i tifosi".

Queste le prime parole di Longo da giocatore bianconero. Già aveva esordito, Longo, con il Sansepolcro nella trasferta di San Piero in Bagno, colpendo una traversa. La società del Presidente Lacrimini, impegnata ieri sera nell’allenamento congiunto a Umbertide con il Pierantonio neopromossa in Eccellenza Umbra, potrebbe ufficializzare anche gli arrivi di Matteo della Spoletina (1997), difensore centrale, lo scorso anno proprio a Trestina, ma che si adatta anche a ruoli in mezzo al campo, e del difensore Alex Borgo (1998), il passato campionato all’Orvietana di Fiorucci e in questa stagione prima alla Sammaurese e poi, con probabilità al Sansepolcro. Con loro, è da diverse settimane in preparazione con i bianconeri, il serbo Milos Sekulic (1996) difensore già provato in tutte le amichevoli dei bianconeri di Andrea Bricca.

Il tecnico potrebbe utilizzare domenica a Trestina la stessa formazione vincente di San Piero in bagno: Patata, Piermarini, Bologna, Giacomo Gorini, Sekulic, Pedrelli, Simone, Brizzi, Longo, Ferri Marini, Mariotti. In panchina Bricca dovrà scegliere tra: Guerri, Carnicelli, Giulio Gorini, Del Siena, Mariucci, El Mohtarim, D’Angelo, Locchi, Essoussi, Buzzi, Pasquali, Della Spoletina, Borgo. Infortunati Pauselli e Sangare. È probabile che con i nuovi arrivi ci possano essere delle partenze in casa bianconera visto il numero consistente dei giocatori in rosa.

Fabio Patti