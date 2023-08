Lo staff biancorosso

È stato ufficializzato lo staff tecnico del Terranuova Traiana, che il prossimo 10 agosto inizierà l’attività di preparazione agli ordini di Marco Becattini. Tra conferme e new entry, si appresta a varcare la soglia dello stadio Matteini Andrea Meniconi, che ricoprirà il ruolo di allenatore in seconda e match analyst. Per lui cinque stagioni a Cavriglia, mentre ha trascorso lo scorso anno con il Badia a Roti in Seconda categoria. Non si muove invece Nico Gronchi, confermato per la sesta stagione come preparatore dei portieri della prima squadra, dopo aver trascorso dieci anni tra settore giovanile e prima squadra a Laterina. Il preparatore atletico sarà Gianpietro Colcelli, in biancorosso da due stagione con l’Under 19. Classe 1995, già calciatore nel ruolo di centrocampista. Ritorna dopo due stagioni a far parte dello staff Carlo Vigorito, che ricoprirà il ruolo di responsabile area medica del club, occupandosi anche del recupero infortunati.

"È importante avere empatia con il giocatore - ha spiegato - fondamentale è la prevenzione, quindi cerco di stipulare un rapporto di fiducia e rispetto". Roberto Matteoli è infine il nuovo massaggiatore sportivo.

F.T.