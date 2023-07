Lo sport salta in ascensore Calcio, basket, tennis, tiro

di Matteo Marzotti

Il 2022 dello sport aretino si era chiuso ad alti livelli. A settembre i titoli toscani dell’Alga Atletica Arezzo nella categoria Juniores con Danyella Brunelli e Federico Rubechini, passando poi l’oro e il bronzo per la Ginnastica Falciai nella categoria allieve 3 e allievi 4. Senza dimenticare Niccolò Sodi, bronzo nel campionato italiano di tiro al volo, o Valentina Mattesini campionessa italiana di corsa su strada, perchè la provincia si è distinta nell’atletica come dimostra il bronzo tricolore di Lorenza De Silva ai Campionati Italiani Cadetti e il successo alle Esordiadi dell’Alga Atletica. Niente male il bilancio delle arti marziali.

Il 2023 ad esempio ha visto Beatrice Coradeschi conquistare un bronzo e un oro europei con la selezione azzurra, e Cristian Boncompagni imporsi con tre medaglie tra cui un argento ai campionati italiani di categoria. A marzo ecco il titolo italiano indoor di Valentina Mattesini nei tremila metri ma anche il titolo tricolore di Mattia Menditto indoor di Arco Olimpico e quello delle ragazze della staffetta della Polisportiva Policiano che hanno inaugurato e aperto la strada ai successi di squadra.

Marzo è stato anche il mese in cui la Ginnastica Petrarca ha messo insieme ai campionati regionali due ori, un argento e un bronzo. Ecco quindi le tre medaglie tricolori per la Chimera Nuoto ai Criteria Nazionali Giovanili prima che il palcoscenico venisse preso dal calcio. Ad aprile gli amaranto della Juniores Regionale dell’Arezzo Football Academy, si prendono il pass per la categoria Elite vincendo il girone. Che dire poi dell’ano perfetto dell’Arezzo. Il 16 aprile 2023, nell’anno del centenario, un giorno prima del trentennale dalla radiazione a campionato in corso, la truppa di Paolo Indiani batte la Pianese e torna in Lega Pro facendo festa per le strade del centro. Ma il 2023 a tinte amaranto passa anche dalle parti di via Golgi, dove il palasport vede la Scuola Basket Arezzo ottiene ai playoff una storica promozione in serie B con una città che oltre al calcio riscopre quanto possa accendersi quel rettangolo di parquet.

Tornando al calcio il Viciomaggio vine ai rigori la finale di Coppa Toscana di Prima categoria. Davide contro Golia: la piccola Viciomaggio contro la grande Sestese. E in provincia il Sansepolcro fa festa per il ritorno in D, con la Pallacanestro Dukes che vola in C, per poi tornare al successo del Tennis Giotto vola in A2 con la squadra femminile. E la carabina di Martina Bartolomei: oro agli europei Skeet, con pass olimpico. Il 2024 bussa alle porte.