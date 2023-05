"Lo scudetto? So come si fa: l’ho già vinto"

di Luca Amorosi

Quella di oggi è, finalmente, l’ultima partita che l’Arezzo disputerà in un campionato di serie D. La vittoria matematica del girone E ottenuta già tre domeniche fa significa infatti promozione in serie C e tanti saluti all’inferno del dilettantismo. E un caloroso addio a chi contro il nobile Cavallino vicino al traguardo dei cent’anni ha cercato, negli anni, l’occasione di una gloria fugace o l’impresa da mettere negli annali. A Poggibonsi oggi l’Arezzo saluterà una categoria in cui è incappato troppo spesso nel recente passato e che è sempre stata troppo stretta a tutti: agli addetti ai lavori, a una città che conta centomila abitanti, ma soprattutto a una tifoseria che merita ben altri palcoscenici. Poi ci sarà ancora la poule scudetto, ma già quella è un’altra storia: almeno due partite contro squadre che, come gli amaranto, hanno vinto il proprio raggruppamento e staccato il pass per altri lidi. Sarà un po’ come iniziare a respirare già l’aria del professionismo, insomma. E dire che la sfida di oggi a un certo punto della stagione si stagliava all’orizzonte come un probabile finale da thriller, con le due compagini in lotta per il primo posto insieme alla Pianese. Invece, le cose sono andate diversamente e col passare delle giornate l’Arezzo ha messo la freccia e non si è più girato indietro.

"Come tutte le annate belle, è volata via – ha detto Paolo Indiani alla vigilia in merito alla stagione che volge al termine – Speravo in una stagione del genere". Il solo obiettivo di oggi è evitare la terza sconfitta consecutiva, ma Indiani darà ancora spazio a chi ha giocato meno: "Anche chi ha giocato meno è stato determinante per la vittoria del campionato ed è obbligatorio dargli lo spazio che merita. Anche perché abbiamo Gaddini e Poggesi fuori causa e altri giocatori acciaccati che vogliamo preservare in vista della poule scudetto". Sarà di nuovo un undici rimaneggiato, quindi, quello che partirà dal primo minuto al "Lotti": si profilano altre chance da titolari per Viti in porta, Pretato in difesa, Arduini a centrocampo e Persichini davanti, con gli altri tutti in ballottaggio, qualche scelta obbligata e giocatori come Gucci, Castiglia e Settembrini tenuti il più possibile a riposo.

La poule scudetto, infatti, è un obiettivo a cui la società tiene: "Faremo del nostro meglio ed è per questo che stiamo preservando qualche giocatore. Però sono partite dove la casualità la fa da padrona: vidi la finale dello scorso anno sotto il solleone e sembrava un allenamento", spiega il tecnico, che nel suo abbondante palmarès vanta appunto anche uno scudetto di serie D con la Massese vinto nel 200304 in finale contro il Manfredonia. Chissà che non arrivi il bis per Indiani, che prima però dovrà arginare il miglior attacco del girone. Questa la forza principale del Poggibonsi, che ha in Regoli e Riccobono due attaccanti da 16 reti ciascuno. I giallorossi di Stefano Calderini, una stagione da calciatore amaranto in B nel 198485, sono già sicuri dei playoff ma potrebbero ancora agguantare il secondo posto, così come scivolare al quarto in caso di sconfitta.

COSÌ IN CAMPO (ORE 15)

POGGIBONSI (4-3-3): Pacini; Morosi, Bonechi, De Santis, Tognetti; Barbera, Camilli, Mazzolli; Riccobono, Bellini, Regoli. A disp. Bruni, Bianchi, Di Paola, Marafioti, Chiti, Gistri, Muscas, Motti, Polo. All. Stefano Calderini.

(4-3-3): Viti; Lazzarini, Pretato, Polvani, Zona; Arduini, Bianchi, Foglia; Bramante, Persichini, Convitto. A disp. Trombini, Risaliti, Pericolini, Castiglia, Settembrini, Damiani, Cantisani, Pattarello, Gucci. All. Paolo Indiani.

Arbitro: Papagno di Roma (Scifo-Cimmarusti).