Livi: "Test forza per Montevarchi con una delle big"

di Giustino Bonci

Secondo test di verifica per il nuovo Montevarchi che oggi alle 17, di nuovo allo stadio Maccari di Chianciano, affronterà il Follonica Gavorrano, un’altra delle aspiranti a un posto al sole nella prossima Serie D, a prescindere dal girone di competenza. Una formazione che, anzi, a parere del presidente dell’Aquila Angelo Livi, rientra a pieno titolo tra le favorite assolute per la promozione in Lega Pro. "Poche compagini – dice – possono vantare un tandem offensivo come quello maremmano, formato da Marcheggiani e Bobo Regoli. Misurarsi, sebbene in rodaggio, con un antagonista di questo livello ci consentirà di valutare i progressi e la crescita di un gruppo rinnovato del tutto, che sta nascendo ora e non può acquisire l’amalgama all’istante".

Livi è tornato poi sulla prova con la Pianese, un’altra squadra di prima fascia in Interregionale: "Nel primo tempo i nostri ragazzi hanno giocato alla pari, e lo conferma lo 0–0 all’intervallo, nonostante una sola settimana di lavoro alle spalle e qualche assenza di possibili titolari. Era logico, nella ripresa, dare spazio anche ai giovanissimi e il risultato netto a favore degli amiatini passa in subordine. Conta, piuttosto, andare avanti con realismo fiduciosi di poter fare ottime cose nella stagione all’orizzonte appena arriveranno l’intesa e la condizione migliori".

Il presidente, infine, ha parlato dell’allenatore e dello staff tecnico: "Vedo una grande sintonia tra Calori e i suoi collaboratori. Mi piace il carattere del mister per la professionalità che mostra in ogni situazione. E’ consapevole dell’opportunità ricevuta e siamo convinti che la saprà sfruttare al meglio".