Livi: "Chiedo scusa ai tifosi per questo epilogo"

A fine partita e al capolinea dell’esperienza tra i professionisti in sala stampa si presenta chi fa della dignità e del "metterci sempre la faccia" la propria cifra distintiva, il presidente Angelo Livi. Trattiene a stento la commozione che, invece, assicura, è totale nello spogliatoio tra i giocatori e lo staff. Non è facile trovare le parole, così a caldo, ma da uomo di sport prova a spiegare l’amarezza di una retrocessione dolorosa due volte per un dirigente montevarchino doc e innamorato dei colori rossoblù: "Per l’incarico che ricopro – esordisce – mi ritengo il primo responsabile di come sono andate le cose in una stagione difficile e aggiungo che non retrocediamo per il risultato odierno ma per errori evidentemente commessi nell’arco del campionato. In un momento come questo mi sento solo di dire grazie ai tifosi che ci hanno sempre sostenuto. Il futuro? Capirete che ora la ferita è troppo fresca per qualunque discorso. Ci ritroveremo presto con l’intera dirigenza e torneremo a farsi sentire e a guardare avanti. L’importante è stare uniti, senza desistere per poter gestire bene un passaggio in ogni caso doloroso e duro da digerire. Chiedo scusa a tutti – conclude – anche perché da presidente sono il primo imputato. Se sarà un arrivederci alla serie C? Non mi sento di fare previsioni, credo che ci sarà tempo per parlarne a mente fredda".

Sulla sponda grigia, ma radiosa per i tre punti che consolidano il piazzamento play out parla il libero Lorenzo Checchi, toscano di Firenze: "Nel finale ci siamo guardati in faccia, appena è andato a segno Italeng, ed abbiamo ripreso le redini di un incontro che potevamo sbloccare già nel primo tempo e, forse, il vantaggio sarebbe stato meritato. Non avevamo mai vinto due incontri di seguito e siamo contenti perché ci proiettiamo al meglio nella dimensione degli spareggi nei quali conteranno gambe e testa. Il torneo, fin qui, è stato pieno di ostacoli, di sfortuna e di errori ma ci salveremo".

Giustino Bonci