L’eterno Erpen e il sogno dell’Arezzo "Superate le difficoltà: la C è vicina"

di Luca Amorosi

A 41 anni gioca ancora in Eccellenza ligure dopo aver girato tutta Italia ed essere passato da Arezzo in tre annate diverse. È Horacio Erpen, 88 presenze e 18 gol in maglia amaranto, per lui una seconda pelle.

Erpen, segue ancora l’Arezzo?

"Certo, anche se non sono ancora riuscito a tornarci sono sempre legato a città e tifosi. Ho visto che la squadra si è compattata dopo le difficoltà e gran merito va dato a staff e dirigenza. Vincere non è mai facile quando si è una squadra blasonata".

Indiani lo conosce?

"Solo da avversario, ma so che è il tecnico ideale per esperienza e preparazione: la sua carriera parla per lui, ovunque ha dato la sua impronta e sa lavorare coi giovani. Ha allenato alcuni miei ex compagni e tutti me ne hanno parlato bene".

A proposito di ex compagni, Foglia a dicembre è tornato ad Arezzo. Ci ha parlato?

"Sì, siamo ancora in contatto. Sicuramente è un valore aggiunto: è un ragazzo d’oro e un professionista serio che conosce bene la piazza. Può essere da esempio per i più giovani e dispensare consigli".

Il suo passato in amaranto?

"La prima parentesi finì male con la sconfitta ai playoff contro la Cremonese e la mancata iscrizione in estate. Peccato, eravamo una grande squadra. Anni dopo capitò l’occasione di tornare e mi sembrò di non essermene mai andato. Ci ripescarono in C in extremis e non fu facile, ma facemmo un bel campionato con Capuano. Avevo pensato di stabilirmi definitivamente, invece andai a Carrara per poi tornare ancora l’anno dopo: anche di questo ho un bel ricordo. Mi sono sempre sentito a casa".

Il ricordo più bello?

"La doppietta contro il Siena in casa nel 2016: stavamo perdendo, quell’anno non avevo ancora mai giocato e subentrai. In pochi minuti segnai di testa, non certo il mio punto forte, provocai un’espulsione e feci un altro gol con una punizione tagliata in area che entrò sul secondo palo. La cosa più bella fu vedere tutta la curva esultare all’impazzata. L’Arezzo non vinceva il derby da tanti anni e ancora la gente me ne parla".

Cosa fa Erpen oggi?

"Curo un progetto di scuola calcio individuale con ragazzi di ogni età, da bambini a giocatori adulti. Durante una lezione, un genitore mi chiese di dargli una mano nel Forza e Coraggio in Liguria, convincendomi a ricominciare anche se mi ero ritirato. Ora gioco davanti alla difesa, mi diverto e lo scorso anno abbiamo vinto la Promozione. Cerco di dare insegnamenti e consigli ai tanti giovani in rosa".

Arrivato in Italia non l’ha più lasciata. Come mai?

"Per tanti motivi: per noi sudamericani il calcio europeo è un punto di riferimento, soprattutto Spagna e Italia. Qua ho messo su famiglia: a Sassuolo sono nate le mie figlie e c’era bisogno di stabilità. E poi sono cittadino italiano: mia bisnonna era ligure. Ho girato l’Italia da nord a sud e mi sono sempre trovato bene, mi sento a casa".

L’Arezzo vincerà il girone?

"Me lo auguro di cuore. Ho sempre dato l’anima per questa maglia e dispiace vederla in D. So che è l’anno del centenario e sarebbe ancora più importante tornare in C. Mi piacerebbe venire a festeggiare questo doppio traguardo e riabbracciare i tifosi amaranto".