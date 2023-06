Leonardo Bianchi è un nuovo calciatore della Castiglionese, arrivano anche Calamati e Barbagli

AREZZO

La tanto attesa fumata bianca è arrivata. Leonardo Bianchi (nella foto) è un nuovo calciatore della Castiglionese. L’annuncio è arrivato nella giornata di ieri. Nel pomeriggio il post che ha sancito l’arrivo del centrocampista classe 1992 nella città del Palio. Originario di Sinalunga, Bianchi ha militato nelle giovanili dell’Empoli. Nel suo curriculum figurano tre partecipazione al Torneo di Viareggio, le esperienze con la nazionale italiana dall’under 16 fino all’under 20 compreso anche un Mondiale under 17 in Nigeria. Il passaggio tra le fila di Pisa, Rimini, Gavorrano, Lucchese e nelle ultime stagioni – dopo un infortunio – ha giocato con Pianese (Lega Pro), Scandicci in serie D e Sansovino. Inutile sottolineare l’entusiasmo che ha prodotto l’annuncio tra le fila dei tifosi viola.

Intanto l’Alberoro accoglie in squadra Gian Maria Calamati, portiere che andrà ad affiancare Santicioli, confermato in maglia rossoblù dopo l’ottimo campionato. Per la Sansovino arriva un difensore under. Si tratta del classe 2005 Alberto Barbagli, reduce dall’esperienza nel settore giovanile dell’Arezzo. Attesa invece a Subbiano per le prime mosse di mercato dopo l’arrivo di Cappelli nel reparto offensivo della squadra del tecnico Giusti.

Matteo Marzotti