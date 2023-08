Le tre aretine di serie D e l’attesa infinita L’esordio slitta al 10 settembre, ecco il girone

di Massimo Bagiardi

E’ arrivata l’ufficialità: l’avvio della stagione 2023-2024 in Serie D sarà posticipato di una settimana. Il tutto a causa di alcuni ricorsi che, per il momento, non permettono di poter comporre i nove gironi con le 166 squadre aventi diritto. I preliminari di Coppa Italia si giocheranno il 27 agosto e non più il 20, il primo turno di questa competizione il 3 settembre, mentre per quanto concerne la prima giornata di campionato sarà disputata il 10 settembre. Uno slittamento, questo, che non è poi così male, per le tre formazioni della provincia aretina che si stanno preparando per la serie D. Sia Sangiovannese che Montevarchi e Sansepolcro devono ancora completare la rosa. Qualche giorno in più permetterà non solo di implementare il parco giocatori con i tasselli mancanti ma, al tempo stesso, sarà utile per mettere ulteriore benzina nelle gambe in vista di un campionato impegnativo che si concluderà il 5 maggio. Ma la domanda che tutti si pongono è una sola: quando saranno resi noti i gironi? Sicuramente si andrà oltre Ferragosto.

I ricorsi al Consiglio di Stato presentati da Reggina e Perugia che saranno discussi il 29 agosto non permetteranno di poter comporre almeno fino a quella data i nuovi raggruppamenti del massimo torneo dilettantistico nazionale. Oltre alle situazioni di queste due società sono in ballo, infatti, alcuni ripescaggi che cambierebbero di fatto la fisionomia dei campionati di serie C e a ruota di Serie D. Ecco perché, molto probabilmente, si conosceranno solo alla fine del mese in maniera ufficiale le formazioni che Sangiovannese, Montevarchi e Sansepolcro incroceranno nel proprio cammino.

Già fatta la composizione geografica del girone in cui saranno protagoniste le compagini aretine; troviamo tre umbre, Sansepolcro compreso visto che appartiene a questa federazione, quattro romagnole (Forlì, Ravenna, Sammaurese e Riccione), il San Marino più dieci toscane ovvero Montevarchi, Cenaia, Figline, FollonicaGavorrano, Pianese, Poggibonsi, Ponsacco, Prato San Donato Tavarnelle e Sangiovannese. Potrebbe essere fatto qualche cambiamento tra toscane, il resto a quanto pare è già deciso. Contrariamente agli altri anni non ci saranno società viterbesi e romane, le altre corregionali saranno inserite nel Girone D e, come da espressa richiesta, solo il Grosseto sarà l’unico rappresentante del Granducato nel gruppo con laziali, forse una piccola parte di campane e sopratutto sarde.

C’è l’incognita legata al Siena. In un comunicato il presidente Montanari, ha fatto sapere che ha già pronti allenatore e direttore sportivo e che la squadra partirà in ritiro subito dopo Ferragosto. Resta da vedere quello che riusciranno ad ottenere dopo l’escusione dai professionisti.