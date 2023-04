Le Toscaniadi alle ragazze del Margaritone

AREZZO

Bel risultato per le ragazze dell’istituto comprensivo Margaritone di Arezzo che, nella pallavolo, hanno conquistato il primo posto alla "Toscaniadi", la fase regionale dei campionati studenteschi, qualificandosi così per la fase nazionale. Un risultato di assoluto prestigio per le alunne della scuola media aretina che hanno sbaragliato il resto della concorrenza fino al trionfo finale al palasport Mecenate di Arezzo.

A completare l’ottimo risultato dell’istituto Margaritone anche la squadra maschile che ha centrato un bel terzo posto salendo sul podio regionale. Arezzo ha ospitato due giorni di sport per 600 alunni delle scuole medie toscane.

Lo stadio di atletica, l’impianto di baseball e il palazzetto Mecenate sono state teatro delle varie competizioni che hanno messo in mostra la bravura di questi ragazzi, con gli organizzatori particolarmente felici dell’esito conclusivo dell’appuntamento.

C’è da scommettere, dunque, che l’iniziativa verrà riproposta anche nella prossima edizione considerando la qualità delle gare che sono andate in scena tra gli applausi del pubblico presente.