“Le stelle del ring” verso il traguardo della trentesima edizione

Arezzo, 15 novembre 2024 – Il 2025 sarà un anno di festa per il gran galà degli sport da combattimento “Le stelle del ring” che, organizzato dal Team Jakini, raggiungerà il traguardo della trentesima edizione.

L’appuntamento è fissato per domenica 9 febbraio a Subbiano quando è in programma un evento con alcuni dei migliori atleti professionisti della boxe e della kickboxing internazionali, aprendo un calendario che proseguirà poi nei mesi successivi tra la città di Arezzo e le vallate per andare a rinnovare uno dei format più longevi e partecipati del panorama italiano.

Nel frattempo, il Team Jakini ha archiviato con un ottimo bilancio la ventinovesima edizione della manifestazione che ha chiuso il 2024 al palasport Estra “Mario d’Agata” e che ha regalato spettacolo e adrenalina ai tanti appassionati presenti sugli spalti.

I riflettori de “Le stelle del ring”, eccezionalmente anticipato dagli incontri amatoriali del Campionato Italiano WKN, erano orientati soprattutto verso gli atleti aretini tra cui ha brillato Anton Torres che ha combattuto nei 60kg della boxe e che è riuscito a superare Tarik Mansour della Rhodigium Boxe già al termine del primo round per ko, ottenendo come premio la qualificazione a un campionato internazionale in Albania dove potrà vivere una preziosa esperienza formativa al di fuori dei confini italiani.

Il Team Jakini è stato poi rappresentato nella kickboxing da Lorenzo Corsetti che ha pareggiato contro Amin Ettayeb della Boxe Madone nei 72kg e da Antonio Baiculescu che si è arreso a Davide Pellini del Team Curci di Perugia nella finale del titolo italiano WKN nei -71kg, poi gli altri match tra professionisti hanno registrato le vittorie di Kharim Boufrass su Franc Agalliu nei -75kg e di Adam El Hammouchi su Saimon Qushku nei -65kg.

«Archiviamo l’edizione autunnale de “Le stelle del ring” - commenta Nicola Sokol Jakini, - con un ottimo bilancio in termini di risultati, partecipazione e coinvolgimento. Ora ci proiettiamo verso il 2025, con la volontà di festeggiare al meglio la trentesima edizione».