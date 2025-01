“Le stelle del ring” festeggia la trentesima edizione a Subbiano

Arezzo, 3 gennaio 2025 – Il gran galà degli sport da combattimento “Le stelle del ring” è proiettato verso la trentesima edizione.

Lo storico appuntamento è fissato per domenica 9 febbraio, a partire dalle 17.00, con una grande festa ospitata dal centro polivalente di Subbiano dove verranno riuniti alcuni dei migliori atleti professionisti del panorama internazionale della boxe e della kickboxing per una serata all’insegna dell’adrenalina e dello spettacolo.

“Le stelle del ring”, organizzato dal Team Jakini di Arezzo, rappresenta uno degli eventi italiani più longevi, più attesi e più partecipati di queste discipline di arti marziali, andando a proporre un format ormai collaudato che verrà rinnovato e riproposto anche nel corso del 2025.

Patrocinata dal Comune di Subbiano, la trentesima edizione troverà il proprio fulcro in dieci incontri professionistici e, di questi, due saranno validi per l’assegnazione della cintura di campione d’Italia.

Le maggiori attese verranno orientate verso Sebastian Vasilovici del Team Jakini che, dopo aver combattuto in Svizzera nel campionato europeo, tornerà sul ring davanti al proprio pubblico per contendersi il tricolore WKN nei -70 kg della kickboxing contro l’algerino Hodaifa Kalafate, poi a sfidarsi per il titolo nazionale nei -65kg saranno Davide Cavarra e Saimon Qushku.

L’evento sarà arricchito anche da un match femminile nei -60kg di k1 tra Laura Recchia del Team Jakini e Lorenza Grande dello Scorpion Team Venezia, inoltre un incontro di boxe vedrà l’aretino Anton Torres incrociare i guantoni con l’albanese Ardit Murja.

Un combattimento internazionale avrà infine per protagonista anche un altro dei portacolori del Team Jakini, Daniel Velea, che aprirà il nuovo anno contro il francese Mika Guina. Per ulteriori informazioni e per prevendite è possibile visitare le pagine Facebook e i profili Instagram del “Team Jakini Kick Boxing” o de “Le Stelle del Ring”.

«Festeggiamo un compleanno importante - commenta Nicola Sokol Jakini, ideatore e organizzatore de “Le stelle del ring”, - perché sono ben pochi gli eventi in Italia ad aver raggiunto la trentesima edizione.

La serata del 9 febbraio sarà la prima del 2025 e andrà a rinnovare un appuntamento di richiamo per appassionati da tutta la penisola e dall’estero che si ritroveranno per tifare e per vedere in azione atleti e atlete di spessore internazionale.

Il tutto, in un evento che sarà anche un veicolo di promozione territoriale per le tante persone che nel corso del fine settimana faranno tappa a Subbiano».