Le sette perle per lanciare l’Arezzo

di Andrea Lorentini

Sette gol, di cui 4 sullo 0-0 e uno sull’0-1. Traducendo dai numeri: reti quasi sempre pesanti e decisive le sue. Arrivato a novembre, Niccolò Gucci ha cambiato il volto offensivo dell’Arezzo. Centravanti che gioca a testa alta e spalle larghe. Che aiuta i compagni e che i gol spesso se li crea da solo trasformando mezze occasioni in segnature. Ma soprattutto uomo squadra in campo e fuori. Uno dei leader dell’Arezzo che ha riconquistato la serie C. Per lui si tratta della seconda promozione in Lega Pro dalla serie D in carriera.

La prima l’aveva conquistata a Busto Arsizio e in quell’anno, 201718, con la Pro Patria oltre alla vittoria del campionato, aveva conquistato anche il successo nella poule scudetto. L’accoppiata gli è già riuscita e proverà bissare con la maglia amaranto.

"A Busto fu bellissimo conquistare anche il tricolore. La poule è un torneo a parte con molte variabili a cominciare dal fatto che si giocherà in gare da dentro o fuori. Dal canto nostro ce la giocheremo al massimo per provare ad arrivare fino in fondo".

Arezzo e Catania sono indicate da molti come le favorite.

"In campo non va la storia o il blasone – precisa Gucci – alla poule partecipano tutte squadre che hanno vinto i rispettivi gironi e quindi incontreremo fin dal raggruppamento eliminatorio formazioni forti".

Le ultime due gare contro Tau e Trestina hanno certificato un certo rilassamento del gruppo, fisiologico dopo aver conquistato il trionfo con tre giornate di anticipo.

"Perdere dispiace sempre e dispiace anche a noi. Però va tenuto conto del fatto che è stata una stagione intensa non solo da un punto di vista fisico, ma soprattto nervoso. E quindi è normale aver staccato un po’ la spina sul piano mentale. Adesso abbiamo l’ultima gara di campionato e poi la prossima settimana per ricaricarci al meglio per affrontare la poule scudetto".

Domani l’Arezzo torna a Poggibonsi, sullo stesso campo dopo proprio Gucci, contro il Grosseto ha lasciato il segno con una rete da centravanti vero dopo un controllo volante.

"Credo che quel gol lì sia stato il più importante tra quelli che ho realizzato fino adesso. Per il momento e per l’ambiente con i nostri tifosi che ci hanno sostenuto da fuori lo stadio". Per lui ogni rete è come un figlio. Ne mancano tre per raggiungere la doppia cifra.

"Il risultato di squadra è la priorità, però, diciamo che se li segnassi nella poule scudetto probabilmente avremo maggiori possibilità di arrivare alla finale".

Gucci poi riavvolge il nastro della stagione. "Sono arrivato qua con l’obiettivo di vincere. Mi sono bastati pochi allenamenti per capire che c’era una squadra molto forte". Poi prosegue il ragionamento e viene fuori il leader. "All’inizio serviva che mi mettessi a disposizione dei compagni più che cercare gloria personale. Ho aggiunto esperienza e personalità".

La festa in campo dopo la Pianese e i caroselli in centro città, il ricevimento in comune e il bagno di folla in Piazza della Libertà. "E’ stata una grande emozione. Lo volevamo noi, lo voleva la città e soprattutto lo volevano i nostri tifosi che sono stati decisivi con il loro supporto. Quando c’è stato da spronarci lo hanno fatto nella maniera giusta". Infine una battuta sul suo futuro. "Parlerò con il direttore a fine stagione e valuteremo. Al di là di quello che sarà il mio destino personale, posso affermare con certezza che l’Arezzo è in ottime mani sotto ogni profilo: dalla proprietà, alla dirigenza, alla guida tecnica".