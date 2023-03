Le scelte di Banchini per Cesena Montevarchi a caccia dell’impresa

MONTEVARCHI

È ormai piena vigilia della trasferta di Cesena, con l’Aquila che ad onta dell’ultima posizione in classifica, è pronta come non mai e decisa a vendere cara la pelle in una cornice prestigiosa, l’Orogel Stadium Dino Manuzzi, nella quale di sicuro le motivazioni vengono da sole. Del resto i rossoblù fanno visita alla terza in graduatoria, una corazzata che vuol recuperare terreno rispetto alla capolista Reggiana e riprendersi la seconda piazza perduta di un punto per il sorpasso subito da parte dell’Entella. Un ostacolo durissimo, ma Amatucci e compagni sono consapevoli di dover trovare punti contro qualunque avversario, anche se come il team bianconero è un candidato legittimo alla serie B. Ci vorrà un’impresa, questo è certo, per tornare dalla Romagna con il conforto del risultato. Bisognerà disputare la partita perfetta che, ad esempio, riuscì ai valdarnesi il 9 aprile dello scorso anno, quando al Brilli Peri i bianconeri furono travolti per 4-0 dalle reti di Lischi, Gambale, Jallow e Carpani. Rispetto a undici mesi fa, però, molte cose sono cambiate e i numeri, per entrambe le squadre, vedono ancora il Montevarchi in grave ritardo e i cesenati in gran spolvero. Nel confronto che domani inizierà alle 14,30, inoltre, gli aquilotti dovranno fare i conti con il rendimento "killer" dei padroni di casa proprio con le formazioni invischiate nella lotta per non retrocedere. Fin qui, tra andata e ritorno ed escludendo, com’è ovvio, la sfida imminente con i rossoblù, la compagine allenata da Mimmo Toscano ha sempre vinto. In Valdarno si tocca ferro e nella seduta di rifinitura si mettono a punto gli ultimi dettagli.

Banchini, di nuovo in panchina dopo la squalifica, oggi a fine mattinata diramerà diramerà la lista dei convocati. Non ci sarà il portiere Giusti, appiedato dal giudice sportivo, mentre riprenderà il suo posto in difesa lo stopper Mattia Gennari. Salvo sorprese negative in extremis, il resto della "rosa" è disponibile e viene da una settimana intensa e costruttiva di lavoro.

In casa romagnola si profilano due assenze pesanti, sebbene l’organico sia ampio e in grado di colmare lacune anche rilevanti, perché mancheranno gli attaccanti Hraiech Saber e King Udoh.

Giustino Bonci