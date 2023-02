Le ragazze di Testini battute in casa

È una crisi senza soluzione di continuità quella che sta attraversando l’Arezzo calcio femminile. Contro l’Hellas Verona al Comunale arriva la quarta sconfitta consecutiva in serie B, la terza in tre partite del girone di ritorno. Le scaligere si impongono 2-0 grazie alle reti di Sardu sul finire di prima frazione e di Semanova a partita praticamente finita. La sfida si è rivelata equilibrata per larghi tratti ma le amaranto hanno pagato, come accade di consueto nell’ultimo periodo, dei cali di concentrazione in fase difensiva uniti a una certa sfortuna negli episodi chiave. "Non è più il tempo di trovare scusa ma di fare risultati", ha affermato amaramente il tecnico Emiliano Testini.