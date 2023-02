Dopo le buone prestazioni contro le corazzate Napoli e Lazio che però non hanno portato punti, la terza sconfitta consecutiva di domenica scorsa a San Marino ha fatto scattare l’allarme in casa Arezzo femminile: la zona retrocessione è solo due punti sotto e le amaranto ora devono ritrovare vittoria e punti, a partire dall’incontro di oggi al Comunale contro il Brescia, valevole per la seconda giornata del girone di ritorno.

Il tecnico Testini può contare sulle nuove arrivate Cagnina (centrocampista) e Panayiotou (attaccante) per alzare il tasso tecnico di una squadra che ha bisogno di segnare qualche gol in più (solo 17 in 16 turni di campionato). Fischio d’inizio in programma alle 15,30.