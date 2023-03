Le ragazze di Municchi a caccia della coppa

Si giocherà oggi al Casini di Trestina con fischio d’inizio alle 15, la finale femminile per la Coppa Italia di Eccellenza, tra Sansepolcro e Perugia. Grifoncelle favorite, ma nel calcio può succedere di tutto. Lo strano è che una partita così si disputi in concomitanza con gli eventi maschili, non aspettando la sosta dell’Eccellenza Umbra, oppure il sabato. Il Sansepolcro femminile la sua finale l’ha comunque conquistata e la compagine bianconera allenata da Silvia Municchi si è qualificata battendo la Ducato Spoleto per 2-1 con le reti di Pepe e Ceccarelli in semifinale, tentando, ora, il gran colpo. Mancherà nel Sansepolcro Torrioli, squalificata, ma nonostante questa assenza importante, le ragazze di Municchi sono pronte a dare il massimo per conquistare la Coppa di Eccellenza.