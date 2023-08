Le novità Poppi e Tuscar Il Castelfranco va da solo

La fanno da padrone le aretine nel girone L di Seconda categoria. Il raggruppamento disegnato ieri pomeriggio dal comitato toscano della Figc infatti vedrà solo Guazzino e Bettolle contendere punti ogni domenica alle avversarie che sono tutte comprese nella provincia di Arezzo. C’è l’Ambra ad esempio, ma anche l’Arno Castiglioni Laterina, quindi il Cavriglia e il Circolo Fratticciola. Si va in Casentino dal Montemignaio passando per la Monterchiese, quindi Pestello, Pieve al Toppo, Poppi, Rassina, San Marco, Stia, Terontola, Tuscar, quest’ultima neopromossa in Seconda categoria tramite ripescaggio. Nel gruppi I, dove sono presenti solo squadre fiorentine è stata dirottata la Fulgor Castelfranco, tornata in questa categoria grazie al ripescaggio. Si parte con il campionato domenica 17 settembre, preceduto, come sempre da tradizione, dal doppio turno di Coppa Toscana. L’andata è in programma il 3 settembre, il ritorno domenica 10 settembre, anche se sono da mettere in previsioni vari anticipi. Il programma prevede Montemignaio-Pelago, Cavriglia-Fulgor Castelfranco, Ambra-Pestello-Pieve al Toppo, Poppi-Stia-Rassina, Arno Castiglioni Laterina-Tuscar-San Marco, Guazzino-Bettolle-Circolo Fratticciola e Terontola-Monterchiese. Nel caso dei triangolari la terza e ultima giornata è prevista per il 20 settembre.

M.M.