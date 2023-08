Le citte di Mister Mike vanno ko su autogol

Sconfitta di misura per l’Arezzo femminile contro il Sassuolo nella prima amichevole stagionale. Le amaranto allenate da Mike Eracleous hanno disputato una buona prestazione al cospetto delle emiliane, formazione che milita da anni in serie A. Il ko in Emilia è arrivato soltanto a causa di un autogol.

Questa la formazione iniziale dell’Arezzo messa in campo da Mister Mike: Nardi, Fortunati, Tuteri, Zito, Lorieri, Licco, Corazzi, Imprezzabile, Ploner, Razzolini, Diaz.