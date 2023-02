"Le batoste ci hanno fatto crescere" Così Calori esalta il suo Terranuova

TERRANUOVA

"Abbiamo preso tante batoste, sembra ci siano servite". Simone Calori festeggia la seconda vittoria di Davide contro Golia, ma con la testa è già proiettato alle prossime gare. Dopo aver superato un’altra capolista al Matteini, si pensa al Tau. "La salita è ancora tutta da scalare – ha detto il tecnico del Terranuova Traiana – certo è che vittorie come quella con la Pianese ti caricano e ti danno entusiasmo. Ora dobbiamo proseguire su questa strada ed essere ancora più cinici, altrimenti sarà vanificato quello che abbiamo costruito nelle ultime giornate. Le altre squadre adesso potrebbero guardarci con occhi diversi. Nel girone di andata siamo sprofondati fino all’ultimo posto, ora invece queste tre vittorie consecutive ci hanno dato un po’ di ossigeno per continuare".

Poi sottolinea la performance degli 11 in campo, che secondo l’allenatore biancorosso è stata tra le migliori della stagione. "La prestazione dei ragazzi è stata encomiabile sotto ogni punto di vista. Sono molto contento di Sacconi, perché ogni qual volta c’è da battere un calcio di rigore lascia tirare dal dischetto sempre un altro compagno di squadra e non è da tutti, nonostante indossi la fascia di capitano, fare un passo indietro per gli altri. Sono molto felice anche per il gol di Massai, giunto poco dopo il miracolo in porta di Antonielli, che secondo me è stato il momento chiave. Andrea sta facendo un ottimo campionato e non è facile, in generale, allenarsi di sera ed essere presente la mattina a lavoro".

Francesco Tozzi