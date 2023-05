Le amaranto ipotecano la salvezza

AREZZO

Altro scontro diretto e altra vittoria di platino per l’Arezzo femminile, che mette una seria ipoteca sulla salvezza battendo di misura il Tavagnacco a domicilio e allungando a +10 proprio sulle friulane terzultime. È bastato un gol di Pirriatore a metà ripresa per portare a casa il quarto successo consecutivo. Nel primo tempo le amaranto avevano avuto due buone occasioni per portarsi in vantaggio con Razzolini (nella foto) e Bassano, prima che le padrone di casa colpissero la traversa con un colpo di testa di Maroni.

Nel secondo tempo partono meglio le friulane, ancora pericolose di testa, ma poi ecco la zampata di Pirriatore, che anticipa tutte in area e deposita in rete un cross di Bassano dalla destra. A questo punto le ragazze di Testini sono brave a chiudere ogni varco e mantenere un vantaggio preziosissimo. A quattro giornate dal termine, la permanenza in serie B è davvero a un passo. Domenica prossima al Comunale arriva il Cittadella ed è la prima occasione per centrare matematicamente l’obiettivo.