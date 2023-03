Le amaranto di Testini rischiano a Cesena

Impegno esterno per l’Arezzo calcio femminile che questo pomeriggio (ore 15) sarà di scena sul campo del Cesena nella diciannovesima giornata del campionato di serie B. Le romagnole occupano la sesta posizione in classifica e sono una formazione con buone individualità. Sulla carta una trasferta impegnativa per le ragazze amaranto che, però, hanno bisogno di fare punti per risollevare una classifica che dopo le ultime sconfitte, si è molto complicata.

Per la squadra di Testini, che ha perso per il resto della stagione anche il difensore Costantino, c’è la necessità di dare un segnale importante nella corsa salvezza. Al momento sono soltanto due le lunghezze di margine sulla zona retrocessione. Pertanto le amaranto non possono concedersi ulteriori passi falsi.