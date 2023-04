Le amaranto di Testini domani con il Chievo

Crocevia fondamentale per l’Arezzo femminile prima della sosta del campionato per le nazionali: domani alle 15 al Comunale le amaranto ospitano il Chievo quinto in classifica per cercare di ottenere importanti punti salvezza.

La situazione di classifica, infatti, si è complicata: la formazione di Testini è stata agganciata da Torres e Tavagnacco, con cui attualmente condivide il terzultimo posto che significherebbe retrocessione in C.

Intanto, le calciatrici amaranto Claudia Cagnina e Marinella Panayiotou sono state di recente convocate per due gare amichevoli delle rispettive nazionali (Perù e Cipro) che si terranno dal 3 all’11 aprile. Una vetrina importante per entrambe.