Le amaranto di Testini all’attacco del Trento

È la vigilia di un’altra sfida importante per il cammino dell’Arezzo calcio femminile: domani alle 15 al Comunale arriva il Trento per un altro scontro diretto valido per la salvezza in B. Il morale della squadra è alle stelle dopo la fondamentale vittoria di Sassari che ha allontanato lo spettro della retrocessione. Con sei punti di margine sul terzultimo posto, contro la formazione trentina, penultima, le amaranto cercheranno di ottenere la terza vittoria consecutiva e mettere una seria ipoteca alla permanenza in categoria. Nei giorni scorsi, intanto, il presidente Massimo Anselmi si era congratulato con la Ss Arezzo, di cui è stato vicepresidente, per il ritorno in C: "A distanza di un anno entrambe le squadre della nostra città hanno conquistato la promozione, sintomo di un momento positivo dell’intero movimento aretino".