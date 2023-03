Le amaranto di Testini alla sfida salvezza

Dopo il buon pareggio 2-2 in casa del Cesena di fronte a una bella cornice di pubblico di fede amaranto che ha approfittato dell’iniziativa "Ultras per un giorno" promossa dalla società di Massimo Anselmi, domani alle 14,30 l’Acf Arezzo si gioca una fetta di permanenza in B in uno scontro salvezza assolutamente da non sbagliare: al Comunale, infatti, arriva l’Apulia Trani fanalino di coda. Le reti di Panayiotou e Cagnina hanno certificato l’ambientamento delle nuove arrivate, chiamate a dare una marcia in più alle amaranto per mantenere la categoria meritatamente conquistata al termine della scorsa stagione. Da segnalare, infine, la netta vittoria della Primavera che in occasione della Festa della Donna ha battuto 3-0 la Rappresentativa regionale under 21.