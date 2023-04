Le amaranto di Anselmi premiate in Regione

Appuntamento importante oggi alle 13 per l’Arezzo calcio femminile. La Regione ha infatti deciso di premiare la società amaranto e il suo presidente Massimo Anselmi per l’impegno profuso negli ultimi anni per la promozione del calcio femminile. La consegna da parte del presidente del Consiglio Antonio Mazzeo e della presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Toscana Francesca Basanieri avverrà nella prestigiosa cornice della sala del Gonfalone del Palazzo del Pegaso a Firenze. Il riconoscimento è frutto anche della grande eco mediatica del docufilm "Una storia impossibile", coprodotto da Atlantide Adv e Acf Arezzo e uscito lo scorso novembre su Prime Video, oltre che della straordinaria stagione 202122 conclusa con la vittoria del campionato di serie C e raccontata proprio nel docufilm.