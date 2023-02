Le amaranto col Verona Testini cambia modulo

L’Acf Arezzo che scende in campo oggi alle 14,30 al Comunale contro l’Hellas Verona va a caccia di punti salvezza e di una vittoria che manca ormai dal 13 dicembre scorso. Il margine di soli due punti sulla zona retrocessione, infatti, non lascia sereni: "La salvezza passa dal lavoro e dobbiamo costruircela di settimana in settimana", ha affermato il tecnico Testini, che poi ha aggiunto: "Nelle ultime partite abbiamo raccolto meno di quanto avremmo meritato, dobbiamo finalizzare meglio le occasioni che creiamo".

Testini infine non ha escluso la possibilità di un cambio di modulo per valorizzare le caratteristiche delle nuove arrivate, la centrocampista Cagnina e l’attaccante Panayiotou.