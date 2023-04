Le amaranto al Comunale contro il Chievo Testini può schierare Cagnina e Panayiotou

È il giorno di un incontro fondamentale per le speranze salvezza dell’Arezzo femminile. Oggi alle ore 15 al Comunale arriva infatti il Chievo. La compagine veneta è quinta in classifica, ma le amaranto hanno disperato bisogno di punti visto che sono state agganciate dal Tavagnacco terzultimo. Prima della sosta del campionato per gli impegni delle nazionali, sarebbe quindi importante smuovere la classifica. Anche perché dopo la sosta, il 16 aprile, ci sarà la sfida verità in Sardegna contro la Torres, anch’essa appaiata alle amaranto a quota 17 punti. Oggi Testini potrà confidare anche sulla centrocampista Cagnina e sull’attaccante Panayiotou, che domani partiranno poi per rispondere alla chiamate delle rispettive nazionali, Peru e Cipro.