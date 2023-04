L’assist di Bencini: "Il Terranuova si salverà"

TERRANUOVA

"Il Terranuova Traiana può salvarsi, anche in caso di spareggi". La previsione ottimistica è di Piero Bencini (nella foto), nel 1995 sulla panchina della Terranuovese, campionato di Promozione. Terranuova è stata solo una piccola parentesi nella carriera del professore. Da calciatore ha vestito le maglie di Siena, Pisa, Lucchese, Montevarchi e Sangiovannese. Alla Sangio è stato poi il vice di Maurizio Sarri. Il sodalizio di piazza Coralli, secondo Bencini, è una realtà in costante crescita: "Calori è un bravissimo calciatore – ha spiegato l’eroe di Marassi – e posso affermarlo perché ho avuto modo di allenarlo ai tempi della Sangiovannese, mentre ora sta dando una buona prova nella sua professione di tecnico. La società si sta strutturando e se riuscisse a restare in categoria potrebbe esprimere un buon calcio anche negli anni a venire. Poi ci sono dirigenti validi come Chienni e Morbidelli. Vannelli, inoltre, è un uomo di sport molto sensibile che ha avvicinato un intero paese alla propria squadra".

Un legame speciale quello tra Bencini e Vannelli: fu il patron biancorosso, allora giovane reporter, a scattare la foto del gol del mediano del Montevarchi al Genoa l’8 novembre 1970. Occhi puntati adesso sulla partita che andrà in scena domenica al Matteini, quando i valdarnesi riceveranno la visita del Grosseto. "Il Terranuova – ha proseguito – alterna risultati importanti ad alcune sconfitte negli scontri diretti, dove nel corso del campionato ha perso qualche punto per strada. La squadra ha i connotati per farcela, perché vincere contro la Sangiovannese non è un risultato di poco conto. Da ora in avanti, però, non dovranno guardare a ciò che fanno le altre, perché la salvezza è esclusivamente nelle loro mani". Infine un auspicio per la leggenda dell’Aquila: "Sarebbe bello il prossimo anno vedere competere nello stesso campionato Terranuova, Sangio, Figline e Montevarchi, seppur con il dispiacere dovuto alla retrocessione dell’Aquila".

Francesco Tozzi