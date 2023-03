L’Arezzo vola sulle ali Zona c’è, entra Lazzarini

di Andrea Lorentini

L’amichevole di metà settimana programmata contro il Porta Romana si trasforma in una partitella in famiglia per l’Arezzo, vista l’indisponibilità in extremis della formazione fiorentina. Nonostante il cambio di programma, Paolo Indiani ha tratto alcune indicazioni utili in vista dell’undici iniziale da proporre a Livorno. Il tecnico amaranto ha mischiato le carte proponendo due squadre speculari schierate con il 4-3-3. Assenti sia Persichini che Poggesi che sono rimasti nella pancia del comunale per effettuare terapie. Entrambi sono alle prese con fastidi alla schiena che li avevano costretti a saltare già la gara contro il Città di Castello. A 48 ore dal derby la loro presenza tra i convocati diventa difficile da ipotizzare. La buona notizia è il completo recupero di Gaddini, schierato nella partitella largo a destra nel tridente insieme a Pattarello e Cantisani. L’esterno si è mosso senza timori ed è stato autore di un pregevole assist per la rete di Foglia e si è ripetuto poco dopo con un pallonetto preciso per la voleè vincente di Pattarello. Salvo nuovi imprevisti, sembra pronto per tornare a disposizione di Indiani dopo il forfait nelle ultime due partite. Da capire semmai il suo impiego: se dal primo minuto oppure come carta da giocare magari nell’ultima mezz’ora. In ogni caso averlo a disposizione restituisce all’Arezzo l’elemento più incisivo a livello offensivo.

Per il resto ballottaggi aperti in ogni reparto. In difesa dovrebbe ricomporsi la coppia Polvani-Risaliti per alzare il livello di fisicità e di esperienza. A sinistra la certezza è Zona, mentre a destra Lazzarini potrebbe essere preferito a Pericolini per una linea arretrata quasi interamente over davanti a Trombini. Indiani ci sta pensando e a quel punto la vera novità sarebbe rappresentata, per la regola degli under, da Cantisani titolare nel tridente d’attacco. Con Pericolini in panchina due sono le alterative obbligate per la quota 2004: o Viti in porta o Cantisani in attacco. Considerando che Trombini è una sicurezza tra i pali, delle due la seconda opzione è la più probabile. Sarebbe un esordio di fuoco dal primo minuto per l’ex primavera del Crotone che comunque, a discapito dei 18 anni, ha dimostrato di avere personalità e colpi. E’ stato proprio lui a regalare i tre punti nel fango e nel "pollaio" di Ponsacco con una stoccata di classe. A centrocampo sicuri Settembrini e Castiglia con Damiani che per caratteristiche potrebbe essere scelto al posto di Bianchi , in partenza, per garantire più sostanza alla mediana.

Al centro dell’attacco Gucci, match winner con il Castello, non si tocca. Oggi allenamento pomeridiano e domani rifinitura, entrambi a porte chiuse. Lontano da occhi indiscreti Indiani scioglierà gli ultimi dubbi per andare a caccia della sesta vittoria consecutiva e sfatare il tabù che vede l’Arezzo non vincere a Livorno da quasi mezzo secolo. Intanto è probabile che la gara casalinga contro il Montespaccato in programma domenica 19 marzo venga anticipata a sabato 18. Manca ancora l’ufficialità, ma ci sarebbe l’intesa da parte di entrambe le società.