L’Arezzo vola in fascia con Zona e Pericolini

di Luca Amorosi

Tre vittorie consecutive in campionato l’Arezzo era riuscito a inanellarle solo in due casi finora: a inizio stagione, quando i successi di fila furono poi sei, e a cavallo tra dicembre e gennaio, ruolino annacquato però dalla sosta natalizia tra la vittoria al fotofinish contro il Poggibonsi e la prima del nuovo anno contro l’Orvietana. A livello statistico, quindi, i tre punti contro il Ghiviborgo con le reti di Risaliti e Gaddini sono un bel segnale, anche se assumono una rilevanza ben maggiore sotto altri aspetti. Innanzitutto, domenica si è avuta la conferma di un cambio di passo che tutti si augurano definitivo e decisivo. Se quello contro la compagine di Maccarone era un esame di maturità, il Cavallino lo ha superato a pieni voti. Per larghi tratti dell’incontro ha mostrato trame di gioco più fluide rispetto alle ultime uscite, costruendosi opportunità in serie per andare in rete. Al netto che anche gli ospiti hanno avuto due grandi occasioni per battere Trombini, il risultato poteva essere molto più largo per gli amaranto, che nella prima mezz’ora e nei venti minuti finali, specialmente una volta in superiorità numerica, avrebbe potuto essere più cinico. Ma è il classico pelo nell’uovo: la formazione di Indiani ha terminato la terza partita delle ultime quattro in casa con la porta inviolata, ha mantenuto due punti di vantaggio sulla Pianese seconda e ha allungato a +7 sul Poggibonsi terzo.

L’Arezzo appare determinato, consapevole dell’obiettivo da raggiungere e più votato alla sostanza che alla forma. Che se poi coesistono, tanto meglio. Impressionano anche le prestazioni dei singoli: tutti, chi più chi meno, hanno alzato l’asticella del loro rendimento, come chiedeva il direttore Giovannini all’inizio del girone di ritorno. Un esempio è Gaddini, che da quando si è lasciato alle spalle i problemi fisici ha collezionato sei gol nelle ultime sei gare, mettendo lo zampino anche sulla prima rete di Risaliti, difensore da cinque reti a referto e autore di una prestazione maiuscola formando con Polvani una coppia di centrali sempre più rodata. A sinistra Zona è straripante, mentre sull’out opposto Pericolini sta tornando sugli standard di inizio stagione. "Sto ritrovando quella fiducia che avevo un pò perso", ha detto il terzino classe 2004 dopo il triplice fischio. La fiducia nei propri mezzi è un fattore essenziale, come dimostra la crescita esponenziale di Foglia in mediana nel momento in cui Indiani ha iniziato a schierarlo dal primo minuto.

Domenica ha abbinato quantità e qualità, e il discorso vale anche per Bianchi. Settembrini, tornato titolare dopo due turni, ha risposto con una prova ordinata, mentre davanti anche Bramante si sta rivelando meno altalenante. In un contesto del genere, anche chi subentra o gioca con minore regolarità dà il proprio contributo: così si spiegano, per esempio, la buona prestazione di Persichini, chiamato a sostituire Gucci, e l’ingresso positivo di Pattarello.

In questo si vede anche la mano di Indiani, a volte accusato di cambiare troppo spesso l’undici iniziale ma che così facendo tiene il gruppo sulla corda perché tutti saranno utili nella volata finale, che prosegue ora con la trasferta di Ponsacco in un terreno di gioco infido: l’ennesimo banco di prova.