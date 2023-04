L’Arezzo stecca la nona ma non fa drammi

Arezzo

AREZZO (4-3-3): Trombini; Pretato (12’ st Pericolini), Lazzarini, Polvani, Zona; Foglia (33’ st Gaddini), Bianchi, Settembrini (12’ st Castiglia); Cantisani (12’ st Convitto), Gucci, Pattarello (38’ st Bramante). A disp. Viti, Poggesi, Arduini, Persichini. All. Indiani.

OSTIA MARE (4-4-2): Borrelli; Talamonti, Sbardella, Mazzei, Pasqualoni; Taviani (12’ st Gelonese), Santarpia, Tirelli, Succi, Taviani; Milani (35’ st De Cenco), Caon (28’ st Matteoli). A disp. Di Giorgio, Santovito, Compagnone, Crescenzo, Potenziani, Amendola. All. Perrotti.

Arbitro: Liotta di Castellammare di Stabia (Castellari-Cerrato).

Note: ammoniti Lazzarini; Borrelli, Santarpia, Matteoli. Spettatori 2107. Recuperi: 0-5.

AREZZO – Gli amaranto non riescono a comporre la nona e interrompono a otto la striscia di vittorie consecutive non andando oltre il pari a reti bianche contro l’Ostia Mare. Il vantaggio sulla Pianese, vittoriosa contro il Montespaccato, torna a sette lunghezze, ma concettualmente cambia poco: lo scontro diretto contro gli amiatini resta decisivo per ottenere il conforto della matematica in caso di successo. Proprio per questo, forse, l’Arezzo con la testa era già alla sfida del 16 aprile. Si spiegherebbe così un approccio alla gara meno arrembante del solito, complice l’atteggiamento ostruzionistico degli ospiti che pensano solo a difendersi e approfittano della permissività di Liotta di Castellammare per perdere più tempo possibile.

La prima vera occasione da gol è al 19°, quando Pattarello sfonda da destra e mette al centro per Gucci, che di prima intenzione calcia a rete trovando la fortunosa deviazione di un avversario. Un minuto dopo, invece, è Zona a crossare da sinistra trovando proprio il numero dieci sul secondo palo, che però è impreciso sotto porta. Sono due fiammate, però, che non accendono la miccia. La sfida resta bloccata, Pattarello ci prova ancora con una conclusione deviata ma all’intervallo si va sullo 0-0. Nella ripresa il copione è lo stesso: l’Arezzo controlla le operazioni ma punge a intermittenza, mentre gli ospiti si difendono con ordine. È Cantisani che potrebbe rompere l’equilibrio al 12°, ma il palo gli nega la gioia del quarto gol in stagione. Un minuto dopo proprio il 2004 fa posto a Convitto e per il gioco delle quote Indiani toglie anche un Pretato a disagio nel ruolo di terzino con Pericolini.

Entra anche Castiglia al posto di uno spento Settembrini, ma nemmeno l’esperto mediano riesce a mettere ordine a una manovra che perde di lucidità di minuto in minuto. Nemmeno gli ingressi di Gaddini e Bramante spezzano l’impasse e nel finale un rinvio di Pasqualoni mette i brividi a Trombini, fuori dai pali l’occasione.

A tempo scaduto, infine, è Castiglia ad avere tra i piedi l’ultima chance, ma il suo tiro strozzato in area è facile preda di Borrelli. Il triplice fischio ci restituisce un Arezzo spuntato ma che comunque conferma una straordinaria solidità difensiva e che si può preparare alla sfida verità contro la Pianese con immutate possibilità di vittoria finale.

Luca Amorosi