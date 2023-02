L’Arezzo si scopre cinico E Gaddini trascina Indiani

di Andrea Lorentini

Nel calcio il termine crocevia è spesso abusato, ma ci sono delle partite e dei risultati, per il modo in cui maturano che possono indirizzare la stagione in un senso o nell’altro. La vittoria dell’Arezzo a Seravezza rappresenta uno snodo nel campionato degli amaranto. Quanto decisivo lo capiremo solo tra qualche settimana, ma senza dubbio aver ritrovato la testa solitaria della classifica è una fortissima iniezione di fiducia per la squadra e l’ambiente. Era dal 30 ottobre, che il Cavallino non occupava la prima casella della graduatoria da solo. Tre mesi e mezzo dopo ecco il sorpasso alla Pianese e due lunghezze di margine che ancora non danno certezze, ma psicologicamente possono ribaltare l’inerzia del torneo. Gli amiatini sono in affanno, lo dicono i numeri: nelle ultime cinque gare l’Arezzo ha recuperato 5 punti ai bianconeri. Dal saldo negativo di -3, a quello positivo di +2.

Mancano undici giornate e adesso è il momento di spingere davvero sull’acceleratore per provare a dare uno strappo al resto della concorrenza. L’Arezzo che ritrova il primato è una squadra meno bella che in passato, ma più pratica per dirla come Indiani. Una squadra che sa soffrire e non si vergogna ad abbassare il baricentro se c’è da difendere il minimo vantaggio come è accaduto a Seravezza. Gli ultimi due successi contro i lucchesi e il Flaminia, hanno un comune denominatore: sono entrambe vittorie cosidette "sporche".

Quello che era mancato agli amaranto fino adesso. Un gruppo che sembra aver acquisito la giusta dose di maturità nel leggere le situazioni di gara e adeguarsi anche a costo di lasciare all’avversario il palleggio e il possesso palla. La sensazione che anche Paolo Indiani abbia capito che questo campionato si possa vincere con l’arma della concretezza piuttosto che con quella dell’estetica. L’Arezzo ha dimostrato che può essere efficace anche essendo operaio, ma non rinunciando alla qualità dei suoi solisti. Uno su tutti, Mattia Gaddini. Da quando è rientrato, lasciandosi alle spalle i problemi muscolari, è sempre decisivo. Cinque gol nelle ultime cinque partite, che fanno sette in totale. E’ il capocannoniere e di questo passo può raggiungere la doppia cifra in breve tempo. E’ un gruppo con molte certezze in più, dunque, quello che si ritroverà questo pomeriggio per riprendere gli allenamenti in vista della gara casalinga di domenica prossima contro il Ghiviborgo. Da monitorare le condizioni di Convitto, costretto a saltare la trasferta di Seravezza per un fastidio muscolare.

Il suo forfait in Garfagnana è stato a scopo precauzionale per evitare di aggravare la situazione. Intanto è già attiva la prevendita per la partita di domenica.

I tagliandi possono essere acquistati al Point New Energy e Gas, all’hotel Gema di Rigutino, alla tabaccheria del Bagnoro, alla tabaccheria Francini e Vieri Dischi.