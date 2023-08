L’Arezzo si punisce con un autogol Senza Kozak perde a Seravezza

di Andrea Lorentini

Una buona mezz’ora all’inizio e una buona buona mezz’ora finale. Nel mezzo una squadra che è apparsa ancora in fase di rodaggio. Senza Kozak, in attesa del transfer, l’Arezzo perde di misura (1-0) contro il Seravezza nell’ultima amichevole prima della pausa di Ferragosto. Decide un autogol a metà della ripresa. Indiani inizialmente schiera coloro che avevano giocato meno contro il Trestina e quindi nel consueto 4-3-3 spazio a Borra tra i pali, difesa composta da Lazzarini e Poggesi terzini con Di Pasquale e Masetti al centro. In mediana Castiglia, Renzi e Bianchi, nel tridente Gucci, Iori e Guccione. E’ buon l’avvio degli amaranto che sfiorano il gol con conclusioni dalla distanza. In particolare ci provano Iori, Guccione e Bianchi senza risultato. Dopo un quarto d’ora della ripresa, girandola di cambi nell’Arezzo. Nonostante lo svantaggio la squadra di Indiani è più propositiva nella seconda frazione. Pattarello e Foglia sfiorano il pari. Buon debutto di Coccia, schierato da esterno alto nel tridente.

Un Arezzo però che fa ancora fatica ad esprimersi, come ha sottolineato lo stesso Indiani: "C’è molto da lavorare, fortunatamente abbiamo ancora giorni a disposizione. I giocatori che c’erano lo scorso anno sanno già cosa fare, gli altri ancora devono capire. Ma dobbiamo migliorare molto, speriamo di farcela". Oltre a Kozak, all’amichevole non ha preso parte Sasha Mawuli che sta proseguendo nel suo programma personalizzato. Il centrocampista dovrebbe riaggregarsi ai compagni il 16 agosto dopo qualche giorno di pausa.

Alla ripresa comincerà il conto alla rovescia verso il debutto in campionato a Rimini. E’ attesa anche l’ufficialità dell’anticipo al 2 settembre richiesto dal Cavallino per evitare la concomitanza con la Giostra. Dopo Ferragosto verrà presa una decisione sul tesseramento dell’argentino Juan Facundo Crisafi, in prova da giorni. Il centravanti ha destato un’ottima impressione. Sul ragazzo, sotto contratto con la Reggina, c’è l’interesse di diversi club di serie A e B.

: Lagomarsini; Salerno, Granaiola, Putzolu, Brugognone, Ivani, Benedetti, Camarlinghi, Maffei, Bedini, Mannucci. Entrati: Mariani, Forte, Mugelli, Conti, Loporcaro, Sforzi, Maccabruni, Sinani, Lopez, Del Rosso, Melani, Cherubini. Allenatore: Christian Amoroso. AREZZO (4-3-3): Borra (15’ st Trombini); Lazzarini (15’ st Montini), Masetti (15’ st Risaliti), Di Pasquale (15’ st Polvani), Poggesi (15’ st Zona); Renzi (15’ st Settembrini), Bianchi (15’ st Damiani), Castiglia (15’ st Foglia); Guccione (15’ st Gaddini), Gucci (15’ st Pattarello), Iori (15’ st Coccia). A disposizione: Ermini. Allenatore: Paolo Indiani. RETI: st 18’ autogol Risaliti.