L’Arezzo scala quota 3 mila, Indiani punta sui big

di Andrea Lorentini

"Alò tutti allo stadio" e ancora "Sciarpa al collo, bandiera in mano. Alò".

La città ieri si è svegliata tappezzata di striscioni appesi un po’ ovunque con una sola parola d’ordine: riempire e colorare di amaranto il comunale. A 48 ore dalla partita dell’anno, quella che potrebbe regalare all’Arezzo il ritorno in serie C con tre giornate d’anticipo, il clima è intorno alla squadra è sempre più febbrile. La prevendita continua a procedere a gonfie vele: già ieri sera è stato avvicinato il tetto dei tremila biglietti venduti a cui vanno sommati i 922 abbonati.

Con questo trend è facile pronosticare che domenica verrà battuto il record stagionale di presenze sugli spalti per un colpo d’occhio come non si vedeva da tempo. Nel frattempo i tifosi hanno preso d’assalto i punti vendita per acquistare le bandiere realizzate dalla società in collaborazione con Orgoglio Amaranto e i gruppi della curva sud. Per chi non riuscisse a comprarla in questi giorni ci sarà comunque la possibilità di acquistarle anche domenica fuori dallo stadio. In questo clima così adrenalinico gli amaranto proseguono nella preparazione in vista dello scontro diretto contro la Pianese.

Oggi è in programma una seduta pomeridiana, domani mattina la rifinitura. Ancora due allenamenti a disposizione di Indiani per scegliere la formazione.

Probabile che, per una gara così delicata, si affidi all’usato sicuro e quindi Trombini in porta, al centro della difesa spazio per la coppia Risaliti-Polvani con Lazzarini terzino destro e Zona sulla corsia opposta a completare il reparto arretrato. In mediana certi Castiglia e Settembrini con ballottaggio serrato tra Bianchi e Damiani.

Davanti la certezza è Gucci con Cantisani per la quota degli under e uno tra Gaddini, Pattarello e Convitto per l’altro posto da esterno nel tridente.

Intanto il club manager Nello Cutolo e il segretario generale Gianluca Zinci hanno sostenuto e conseguito con successo il diploma del corso per direttori sportivi. Cutolo, in particolare, appese le scarpette al chiodo al termine della passata stagione ha iniziato subito la nuova carriera al fianco del dg Giovannini. Ai due nuovi ds sono arrivate le congratulazioni di tutta la società amaranto.