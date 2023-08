L’Arezzo ritrova il derby contro il Perugia Il Tar spedisce il Grifo in C: ecco il girone

di Andrea Lorentini

Il Perugia resta in serie C e quindi, sarà derby contro il Grifo. È questa la conseguenza che ha effetto diretto sull’Arezzo dopo la sentenza del Tar del Lazio che ha accolto il ricorso del Lecco contro la decisione del Collegio di Garanzia del Coni che aveva escluso i lombardi dalla B.

I giudici del primo grado della giustizia amministrativa hanno, dunque, sposato la tesi del Consiglio Federale dello scorso 7 luglio sulle iscrizioni e hanno riformato per metà il verdetto del Coni. È stata, infatti, confermata l’esclusione dalla cadetteria della Reggina al cui posto salirà in B il Brescia. Di conseguenza, come stabilito dal Consiglio federale, sarà la Casertana a essere ripescata in Lega Pro per sostituire il posto lasciato vacante dai lombardi.

Oggi, intanto, verrà ufficializzato l’inserimento nell’organico di serie C dell’Atalanta under 23 dopo l’esclusione, già nota, del Siena. In realtà non è finita qui perché resta il secondo e ultimo grado della giustizia amministrativa a cui appellarsi, ovvero il Consiglio di Stato fissato per il 29 agosto. Ad oggi il raggruppamento dell’Arezzo dovrebbe essere composto sicuramente dalle quattro toscane (Arezzo, Lucchese, Carrarese e Pontedera), le quattro marchigiane (Ancona, Fermana, Recanatese, Vis Pesaro) le due umbre (Gubbio e Perugia), le due liguri (Virtus Entella e Sestri Levante).

La novità riguarderebbe le emiliano romagnole con il Fiorenzuola dirottato al nord e quindi confermate al centro solo Cesena, Rimini e Spal. Da indiscrezioni, insieme all’Arezzo anche le sarde (Olbia e Torres) e le abruzzesi (Pineto e Pescara), mentre per quanto concerne la collocazione delle due squadre B di Juventus e Atalanta, che per regolamento non posso andare insieme, dovrebbero essere proprio i bianconeri a finire con gli amaranto. Probabile che l’inizio del campionato slitti al 3 settembre, con un debutto in trasferta, vista la concomitanza della Giostra del Saracino.

Ieri, intanto, si è svolto un vertice a Roma nel quale Manzo insieme ai dirigenti hanno fatto il punto della situazione. Sul fronte del mercato i prossimi saranno giorni cruciali per la punta. Indiani freme perchè vorrebbe avere il centravanti a disposizione quanto prima. Cernigoi e Ferrante le opzioni principali con Magnaghi che resta sempre sullo sfondo.

Nel frattempo Mattia Iori indica la ricetta giusta per stupire nella prossima serie C. "Arezzo mina vagante del campionato? Possiamo esserlo davvero se riusciremo a raggiungere un amalgama perfetta, sintonia nel mettere in pratica le idee del mister e se scenderemo in campo divertendoci".

L’esterno offensivo è uno dei volti nuovi, ma si è subito inserito nei meccanismi di gioco che vuole Indiani. "Il 4-3-3 che sviluppa l’allenatore esalta le mie caratteristiche. Giocare a piede invertito è l’opzione che preferisco e anche il modo nel quale sviluppiamo la manovra mi favorisce. Poi è giusto sperimentare anche gli esterni d’attacco sul proprio piede forte perché dobbiamo essere pronti ad ogni soluzione durante la partita". Qualità, ma anche spirito di sacrificio. "Noi attaccanti dobbiamo rientrare per aiutare la squadra. Non sempre potremo avere il pallino del gioco e quindi dobbiamo già in queste amichevoli abituarci anche a correre all’indietro e non solo verso la porta perché capiterà che dovremo difenderci".