L’Arezzo nel silenzio cerca la fuga decisiva

di Andrea Lorentini

Ripartire da dove aveva lasciato per compiere l’ultimo balzo verso la serie C. Dopo le due settimane di stop per la sosta l’Arezzo riprende il suo campionato nell’anticipo, sul neutro di Poggibonsi, contro il Grosseto, Gli amaranto inseguono l’ottava vittoria consecutiva che allungherebbe ulteriormente la striscia positiva e potrebbe dare un’altra spallata alla Pianese che scenderà in campo domani, a Livorno, conoscendo già il risultato della capolista. L’obiettivo è portarsi a +10 e vedere quello che accadrà tra 24 ore all’Ardenza. La sfida ai maremmani apre, di fatto, la volata finale che vivrà nello scontro diretto tra due settimane, al comunale, il momento probabilmente decisivo anche se Paolo Indiani individua nelle prossime due partite uno snodo determinante.

"Grosseto e Ostia Mare, in casa prima di Pasqua, le considero due gare fondamentali. Se ne usciremo con sei punti allora saremo davvero vicini vittoria del campionato". La squalifica dello "Zecchini" ha portato in dote anche la sanzione accessoria delle porte chiuse. L’assenza del pubblico è una variabile, certamente, sfavorevole al cavallino che, in condizioni normali avrebbe potuto contare sulla spinta fornita del solito esodo del popolo amaranto.

Ne è convinto Indiani. "Avrei preferito mille volte giocare a Grosseto in un campo bello e largo come è il nostro e con i tifosi al seguito – sottolinea con una punta di rammarico il tecnico alla vigilia " in più il terreno di Poggibonsi non mi piace".

Al "Lotti" mancherà capitan Settembrini, squalificato. Sul modulo e gli uomini che inizieranno la partita, l’allenatore amaranto non si sbottona e replica a qualche critica che gli è arrivata dopo l’ultima formazione schierata contro il Montespaccato.

"Ho sentito dire che mi complico la vita. In realtà valorizzo tutti i miei giocatori dei quali ho piena fiducia dal primo all’ultimo. Ogni scelta che faccio con lo staff è finalizzata a trovare le soluzioni migliori e credo che fino adesso i risultati ci stanno dando ragione".

Non fa capire se confermerà il 4-2-3-1 o tornerà al collaudato 4-3-3. Per la quota 2004 favorito Cantisani su Pericolini, mentre davanti, dove la certezza è Gucci, Convitto e Pattarello sembrano in vantaggio su Bramante e il ristabilito Gaddini. Si va verso, dunque, una difesa per trequarti over e una mediana dove Castiglia sarà affiancato da uno tra Bianchi e Damiani. Il Grosseto è appena sopra la zona playout e confida nei tre punti a tavolino a San Giovanni, dove la partita cominciò in ritardo per l’altezza irregolare delle porte.

La squadra, rivoluzionata in inverno e di buona qualità, non conquista il risultato pieno dal 29 gennaio e deve fare i conti con alcune assenze pesanti come quella del capitano Ciolli per squalifica e del giovane Rotondo per infortunio. Per quest’ultimo, miglior marcatore della squadra con 5 reti, stagione finita. "Domani (oggi) è il 1 aprile, ma niente scherzi – ironizza Indiani – metaforicamente ai ragazzi ho detto che abbiamo davanti una bella autostrada, ma l’incidente, se ci rilassiamo alla guida, è sempre in agguato". Fuori di metafora, l’imperativo è ripartire senza tentennamenti per mettere quanto prima il sigillo a questa stagione.