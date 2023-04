L’Arezzo inciampa e rimonta: la serie C è sua

Arezzo

3

Pianese

1

AREZZO (4-3-3): Trombini; Lazzarini, Polvani, Risaliti, Zona; Damiani (20’ st Bianchi), Castiglia, Settembrini (15’ st Foglia); Pattarello (37’ st Persichini), Gucci (43’ st Convitto), Cantisani (33’ st Pericolini). A disp. Viti, Pretato, Poggesi, Gaddini. All. Paolo Indiani.

PIANESE (3-4-3): Ricco; Pinto (20’ st Lepri), Gagliardi, Morelli; Modic (30’ st Grifoni), Marino, Simeoni, Pandimiglio; Rinaldini (35’ st Ledonne); Kondaj, Kouko. A disp. Balli, Barbetta, Petruzzi Lopez, Irace, Lepri, Menga, Mugelli. All. Vitaliano Bonuccelli.

Arbitro: Gavini di Aprilia (Gentile-Martinelli)

Reti: pt 2’ Modic, 27’ Risaliti, 46’ autogol Morelli; st 19’ rig. Castiglia..

Note: ammoniti Castiglia; Rinaldini, Kondaj. Recuperi: 1’-5’. Spettatori 6500 circa.

AREZZO –Scatta la festa in casa amaranto. Vittoria doveva essere per blindare la promozione e vittoria è stata al termine di una partita iniziata male ma finita in tripudio.

Davanti a un Comunale vestito a festa, con oltre seimila spettatori sugli spalti, l’Arezzo ha quindi ritrovato la serie C dopo due anni di assenza. A tre giornate dalla fine, infatti, nessuno può più riacciuffare la compagine di Paolo Indiani, che centra così la decima promozione di una carriera entusiasmante.

Non sono mancati i brividi e la paura di non farcela, perché la Pianese dopo appena due minuti aveva gelato l’intero stadio sfruttando un errore in costruzione di Castiglia che ha spalancato un’autostrada ai bianconeri.

La ripartenza si rivela letale e Modic trafigge Trombini in uscita. Sembra un incubo, il Cavallino accusa il colpo, rischia di subire il raddoppio ancora in contropiede ma non capitola. Col passare dei minuti, la situazione si stabilizza e l’undici di Indiani prende in mano il pallino del gioco alla ricerca del pareggio, che arriva al 27° su una situazione di calcio da fermo di Settembrini: il capitano calcia teso in area, dove svetta Risaliti che insacca complice la deviazione di un difensore bianconero.

È il gol che riporta la sfida in equilibrio e scioglie gambe e testa degli amaranto, che tre minuti dopo avrebbero già la chance per ribaltarla, ma Pattarello spreca malamente a tu per tu con Ricco. Il gol del vantaggio arriva comunque prima dell’intervallo e fa esplodere di gioia tutto lo stadio: è un autogol, come all’andata, sugli sviluppi di un’altra palla inattiva.

Gli dèi del calcio sembrano averci messo lo zampino e tutto è tornato nei binari giusti.

La ripresa parte più in sordina rispetto all’avvio di gara: la Pianese prova ad alzare il baricentro ma non ha fatto i conti con Pattarello, che intorno al quarto d’ora semina il panico in area amiatina e viene steso da Gagliardi.

L’arbitro indica il dischetto e Castiglia, sotto la Sud, è glaciale e insacca. Ormai è fatta, il resto della sfida fila via quasi senza sussulti e i seimila del Comunale aspettano solo il triplice fischio, che arriva dopo cinque minuti di recupero.

La festa può iniziare, l’Arezzo è tornato in serie C.

Luca Amorosi