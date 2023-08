L’Arezzo gioca in maschera ma cala il tris Indiani, due tempi opposti: gli esterni in gol

di Andrea Lorentini

L’ CALA IL TRIS contro il Figline nella terza amichevole stagionale. Al di là del risultato la prestazione degli amaranto ha risentito dei i carichi di lavoro del periodo, ma comunque sono arrivate utili indicazioni come la conferma del buon impatto del giovane terzino Montini, e i gol degli esterni offensivi Guccione e Gaddini, apparsi in crescita.

L’altra rete porta la firma di capitan Settembrini direttamente su punizione. Indiani ha fatto ruotare tutti i giocatori proponendo due formazioni differenti nel primo e secondo tempo. Assente Mawuli a riposo per un affaticamento muscolare. Ieri, intanto, è stato ufficializzato il terzino, classe 2002, Lorenzo Coccia. "Arrivo in una grande piazza nella quale c’è tanto entusiasmo e la stessa voglia di fare bene che ho io" le sue prime parole da neo amaranto.

"A livello personale l’obiettivo è riconfermami dopo la stagione scorsa e giocare più partite possibili" - ha aggiunto - I prossimi giorni mi serviranno per conoscere i compagni e l’allenatore e per integrarmi al meglio nel gruppo".

Coccia poi inquadra la prossima stagione. "La serie C è un campionato nel quale non esistono partite scontate. Contro ogni avversario bisogna dare il massimo e preparare ogni dettaglio. Dove può arrivare l’Arezzo? Non mi piace fare pronostici, ma come già detto l’entusiasmo che si respira può essere una spinta importante". Nel frattempo il presidente di Orgoglio Amaranto Stefano Farsetti esprime soddisfazione per l’audizione in Commissione Cultura alla Camera dei Deputati per l’iter di legge sulla partecipazione popolare nelle società sportive. "Questa convocazione ha dato valore al nostro lavoro e introdotto la nostra testimonianza in un consesso così alto come quello del parlamento italiano durante l’iter di approvazione di una legge che rappresenta il primo passo per il riconoscimento, a livello normativo, dei tifosi come parte delle società sportive, soggetti attivi e non meri clienti passivi." Il testo della legge prevede infatti che si formi un albo degli enti di partecipazione popolare, come appunto Orgoglio Amaranto, presso il Ministero dello sport. Questo porterebbe vantaggi gestionali diretti alla all’Arezzo che, grazie alla quota dell’1% in mano ai tifosisoci, diventerebbe così una società a partecipazione popolare.