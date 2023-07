L’Arezzo fissa i tre obiettivi del mercato Vittoria nel primo test: mille allo stadio

di Andrea Lorentini

Il terzino under, il centrocampista e il centravanti. In questo ordine temporale l’Arezzo dovrebbe completare il suo mercato e la rosa da consegnare a Paolo Indiani per affrontare la prossima serie C e la Coppa Italia. Il primo tassello che verrà definito è quello relativo all’esterno basso difensivo. L’operazione con il Modena per portare in amaranto Lorenzo Coccia (2002) è ben avviata. Tra l’altro nelle ultime ore il giocatore ha lasciato il ritiro dei canarini a Dimaro. Un indizio di come l’affare sia alle battute finali. Giovannini e Cutolo contano di chiudere all’inizio della prossima settimana.

Con l’arrivo di Coccia l’Arezzo disporrebbe di un quartetto di terzini giovani di prospettiva: Montini ha già dimostrato di avere qualità, Zona e Poggesi sono attesi alla consacrazione tra i professionisti. Ragazzi di vent’anni che saranno molto utili anche in chiave minutaggio per ottenere valorizzazione economica da parte della Lega Pro. A centrocampo resta in bilico il futuro di Bianchi che ha richieste, mentre parallelamente si sta cercando di stringere anche per il mediano già individuato da tempo per aggiungere ulteriore spessore in mezzo al campo. Su questa soluzione in viale Gramsci si lavora sotto traccia. Infine, il colpo più atteso, quella per la punta. Qua i tempi saranno più lunghi, non è escluso che si vada dopo Ferragosto. "Vorrei una punta che sia d’area di rigore e che ci dia anche fisicità" ha detto ieri Indiani.

Con l’inizio del campionato che slitterà in avanti causa i vari ricorsi aperti, presumibilmente al secondo weekend di settembre, si può ragionare senza eccessiva fretta.

Nel frattempo tanta gente allo stadio Comunale nell’amichevole giocata al comunale e vinta per 3-2 (gol amaranto di Risaliti e poi i rigori segnati da Settembrini e Iori) contro il Trastevere, squadra di serie D.

Circa mille gli spettatori con la tribuna centrale e laterale che mostravano un bel colpo d’occhio. Nel complesso l’Arezzo ha alternato buone cose in fase di costruzione a qualche distrazione di troppo in fase difensiva nel primo tempo della quale hanno approfittato i romani. Nei primi 45 minuti in evidenza Guccione e il giovanissimo 2006 Maloku. Nella ripresa note di merito per Pattarello (un assist e un rigore guadagnato) che ha confermato di essere tra i più in forma e Iori.

Nel primo tempo Indiani ha schierato Trombini tra i pali, Maloku e Montini terzini con Di Pasquale e Lazzarini centrali. A centrocampo Bianchi in regia, Mawuli e Castiglia interni, davanti tridente con Gucci, Gaddini e Guccione.

Nella ripresa dentro tutti gli altri con Borra in porta, difesa formata da Poggesi, Risaliti, Masetti e Stopponi. Terzetto di centrocampo con Settembrini, Foglia e Damiani e davanti Pattarello, Gucci e Iori.