L’Arezzo esce dal guscio: i nomi della rosa Accelera su Montini, ballottaggio sul portiere

di Andrea Lorentini

È una settimana importante quella che si apre oggi sul fronte del mercato per l’Arezzo. Come annunciato da Giovannini e Cutolo, i prossimi saranno i giorni decisivi per portare in amaranto il regista che andrà a completare la pattuglia di centrocampisti over, dopo le conferme di Settembrini, Castiglia e Foglia e in attesa di mettere nero su bianco il rinnovo di Damiani, sul quale non ci sono dubbi circa la permanenza per un’altra stagione almeno.

Il nuovo innesto in mediana arriverà in prestito. Per quanto riguarda il centravanti, invece, i tempi saranno più lunghi. Gori rimane il sogno, ma nel frattempo si valuteranno le alternative. Nelle ultime ore si è registrata, invece, un’accelerazione nella trattativa per il terzino under Alberto Montini.

Classe 2001, nell’ultima stagione ventitre presenze in serie C con il San Donato. Indiani lo conosce bene per averlo allenato due anni quando alla guida dei fiorentini aveva conquistato la promozione in Lega Pro. Montini è un obiettivo per completare il pacchetto di esterni bassi che, al momento, comprende i confermati Poggesi e Zona. Nei giorni scorsi Giovannini aveva parlato di un terzino under in fase di definizione e quel nominativo potrebbe essere proprio Montini. Nei prossimi giorni capiremo se l’affare andrà in porto.

In difesa si sta cercando di individuare il terzo centrale over da affiancare a Polvani e Risaliti. Chiosa è sfumato perchè costava troppo. Il tandem di direttori amaranto ha, pertanto, virato verso altri profili sui quali c’è al momento massimo riserbo. Per la porta i nomi sul taccuino sono quelli di Melgrati e Lanni.

Per il primo, l’incertezza legata alla situazione del Lecco mette l’operazione in stand by, per il secondo, c’è da battere la concorrenza anche di altri club che hanno messo gli occhi sull’estremo difensore in uscita dal Siena. Giovannini conta, comunque, di chiudere per il portiere in tempi abbastanza brevi. Contemporaneamente si lavora anche in prospettiva.

Nelle prossime settimane l’Arezzo definirà diverse trattative per calciatori del 2004 che poi manderà a giocare in prestito per valorizzarli in D e riportarli magari tra una o due stagioni alla base per averli pronti per la categoria superiore.

Intanto a Rigutino si sta completando la stesura del manto erboso all’interno dell’impianto "Giusy Conti" che sarà la sede della preparazione estiva degli amaranto. Il ritiro scatterà il 17 luglio. Per quella data l’organico sarà pronto almeno al 90 per cento. Saranno poi gli allenamenti e le valutazioni dello staff tecnico a fornire indicazioni su come completare la rosa che inizierà il campionato.

Il primo impegno ufficiale della nuova stagione è fissato per il 20 agosto con la Coppa Italia, mentre il campionato scatterà, la settimana successiva, domenica 27 agosto e terminerà domenica 28 aprile 2024, per poi lasciare spazio ai playoff, che prenderanno il via il 5 maggio 2024.

I playout vedranno la gara di andata l’11 maggio 2024 e quella di ritorno il 18 dello stesso mese. Il calendario prevederà tre turni infrasettimanali, da determinare. Il campionato riposerà il giorno 31 dicembre mentre il turno delle festività natalizie si giocherà il 23 dicembre.