L’Arezzo balla il tango in attacco Il talento Crisafi pronto a firmare

di Andrea Lorentini

Il mercato dell’Arezzo è chiuso. Anzi no. Da qui al 31 agosto Giovanni e Cutolo si concentreranno sopratutto su eventuali operazioni che riguardino calciatori di prospettiva. In questa ottica rientra perfettamente Juan Facundo Crisafi. E’ argentino, ha 19 anni e da qualche giorno si sta allenando a Rigutino. Nato a Buenos Aires, nonostante la giovane età ha già una struttura fisica ben formata. Crisafi è in prova e negli allenamenti ha ben impressionato lo staff tecnico per potenza e capacità di vedere la porta. Cresciuto in patria, nel Banfield, il classe 2004 è sbarcato in Italia nell’ottobre del 2022 al Lamezia Terme, in serie D e da gennaio 2023 è stato acquistato dalla Reggina dove a segnato 3 gol in undici presenza con in Primavera granata. Inzaghi lo ha convocato più volte in prima squadra anche se il debutto in B non è mai arrivato. La situazione di grave crisi del club calabrese ha di fatto aperto la strada allo svincolo del talento argentino anche se c’è sempre la sentenza del Consiglio di Stato che non si pronuncierà prima del 29 di agosto.

Crisafi è legato al momento da un contratto alla Reggina. Giovannini e Cutolo stanno valutando seriamente il suo tesseramento anche se per il ragazzo c’è l’interesse di diversi club di A e B che lo vorrebbero aggregare alla Primavera. Nei prossimi giorni gli uomini mercato dell’Arezzo scioglieranno la riserva. Se verrà dato semaforo verde per l’operazione poi si cercherà di capire come poterlo liberare in anticipo senza attendere il secondo grado della giustizia ordinaria proprio per battere la concorrenza.

Indiani potrebbe, ritrovarsi così una terza punta di rosa alle spalle di Kozak e Gucci. Sul fronte del campo, la squadra sarà impegnata questo pomeriggio per una nuova amichevole. L’appuntamento è per le 18 a Serravezza contro la locale formazione che milita in serie D. Indiani, come già annunciato al termine del test contro il Trestina di mercoledì scorso, darà maggiore spazio a coloro che sono entrati a gara in corsa così da mettere almeno un’ora nelle gambe e aumentare l’autonomia complessiva del gruppo.

La partita odierna concluderà la quarta settimana di preparazione. Seguiranno alcuni giorni di riposo in concomitanza con il Ferragosto e poi, alla ripresa, si farà davvero sul serio con il conto alla rovescia verso l’inizio del campionato e la trasferta di Rimini. Nel frattempo sono oltre 1.100 gli abbonamenti sottoscritti fino ad oggi. La società ha comunicato che il point New Energy Gas e Luce riaprirà il 17 agosto, ma anche in questi giorni sarà, comunque, possibile per i tifosi abbonarsi online. L’Arezzo si è posto come obiettivo della campagna abbonamenti di raggiungere il traguardo dii 1.500 tessere. Ci sono ancora un paio di settimane di tempo e l’auspicio che l’arrivo di Kozak, in particolare, possa portare ad una nuova accelerata.