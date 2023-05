L’Arezzo aspetta la Giana È il debutto per lo scudetto

Parte subito allo stadio Comunale l’avventura dell’Arezzo nella poule scudetto. La competizione tra le squadre vincitrici dei nove gironi di serie D inizierà infatti domenica 14 maggio e il sorteggio della Lega nazionale dilettanti tenutosi ieri mattina ha stabilito che la formazione di Indiani disputi la prima partita del gironcino in casa contro la Giana Erminio, squadra di Gorgonzola vincitrice del girone D. Il fischio d’inizio è alle ore 16 e la prevendita comincia stamattina al Point New Energy Gas e Luce di piazza Risorgimento, all’Hotel Gema di Rigutino, alla tabaccheria del Bagnoro, a Vieri Dischi di Corso Italia e alla tabaccheria Francini di Ponte a Chiani. Non valgono più gli abbonamenti stagionali, per cui anche gli abbonati dovranno munirsi di biglietto, che la società consiglia di acquistare anzitempo al fine di evitare code al botteghino il giorno della gara.

La seconda e ultima partita del Cavallino nel triangolare sarà quindi in trasferta contro il Pineto, la terza squadra del girone eliminatorio degli amaranto, che ha vinto il girone F.

La data è ancora da definire: se gli amaranto vinceranno contro la formazione lombarda, infatti, torneranno in campo domenica 21 e nel turno infrasettimanale andrà in scena Giana Erminio-Pineto. In caso contrario, l’Arezzo farà visita agli abruzzesi già mercoledì 17. Questo perché il regolamento stabilisce che a giocare la seconda partita del triangolare sia la squadra che ha perso la prima sfida o, in caso di parità, la squadra che ha giocato in casa la prima gara.

Passeranno in semifinale le prime classificate di ognuno dei tre triangolari, oltre alla miglior seconda, e saranno considerate teste di serie le due qualificate dallo stesso triangolare. Per determinare la classifica del gironcino eliminatorio in caso di parità tra due o tutte le squadre si terrà conto, nell’ordine, degli scontri diretti, poi della differenza reti, del maggior numero di reti segnate, del maggior numero di reti segnate in trasferta, della coppa disciplina e, infine, del sorteggio.

Le semifinali si giocheranno in gare di andata e ritorno (28 maggio e 4 giugno) mentre la finale è in programma il 10 giugno in gara secca e campo neutro, con eventuali calci di rigore in caso di parità al novantesimo.

La formazione vincente si laureerà campione d’Italia dilettanti 2022-23 e cucirà lo scudetto tricolore nella maglia della prossima stagione. Lo scorso anno a vincere è stata la Recanatese. Curiosamente, le due avversarie dell’Arezzo nel triangolare eliminatorio sono anche le finaliste della Coppa Italia di serie D e quindi inseguono entrambe un clamoroso "triplete". La finale di Coppa, peraltro, è prevista per sabato 27 maggio, motivo per il quale la qualificazione di una tra Pineto e Giana Erminio, o di entrambe, determinerebbe un problema di calendario visto la sovrapposizione dei due impegni.

Alla poule scudetto, oltre a queste tre compagini, parteciperanno Sestri Levante, Lumezzane e Legnago nel primo triangolare e Sorrento, Catania e una tra Brindisi e Cavese nel terzo. Queste ultime, arrivate prime a pari merito, dovranno disputare uno spareggio proprio domenica per determinare chi sarà promossa in C.