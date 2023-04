L’Arezzo Academy è campione Juniores

Un traguardo storico è quello conquistato dalla Juniores Regionale dell’Arezzo Football Academy. La società amaranto, che ha affidato la guida tecnica a Luca Magnanensi, ha infatti ottenuto lo scorso fine settimana il primo posto nel proprio girone. Un successo che si è tradotto nella conquista del pass per la categoria élite della società amaranto, entrando quindi nella categoria superiore del torneo regionale, in virtù anche del 3-1 rifilato tra le mura amiche al Castelfiorentino. Ventidue vittorie, sei pareggi e solo due sconfitte il ruolino di marcia che ha permesso di avere ben nove punti di margine sul Montespertoli, secondo in classifica a due giornate dalla fine, rendendo quindi vano lo scontro diretto del prossimo turno proprio in casa della seconda della classe.