L’Ardita si presenta e raddoppia Prima edizione di "Arezzogravel"

AREZZO

Il conto alla rovescia per la settima edizione de L’Ardita, la ciclostorica dell’Alpe di Poti è già partito. L’edizione 2023 che vivrà il suo clou il 12 marzo presenta una importante novità, ovvero raddoppia. Infatti, alla tradizionale ciclostorica si affiancherà la prima edizione di Arezzogravel, sulle tracce de l’Ardita, una cicloturistica dedicata al crescente fenomeno gravel, aperta anche alle mountain bike compreso quelle elettriche, alla scoperta dei tracciati di 50 e 80 chilometri del percorso permanente.

È stato Massimiliano Refi, presidente dell’asd Gli arditi del ciclismo a illustrare il programma completo. Si parte venerdì 10 marzo alle 15 con il taglio del nastro e l’inaugurazione della mostra di bici della collezione di Pasquale Morini e dei quadri del pittore aretino Paolo Antonio Toci dedicati al ciclismo, nella cornice dell’atrio d’onore della Provincia di Arezzo, per proseguire con la prima edizione di "Strada Facendo", un incontro su ciclismo e sicurezza stradale in collaborazione con l’Automobil club di Arezzo e la Biblioteca città di Arezzo. Sabato 11 e domenica 12 marzo, altre novità: la mostra di bici (vecchie e nuove) del tradizionale mercatino questa volta in piazza della Libertà, un djset in stile vintage allestito in una 500 d’epoca.

E soprattutto la prima edizione di ArezzoGravel, le cui iscrizioni già aperte sul sito www.arezzogravel.com (partenza sabato dalle 8,45 da piazza della Libertà) stanno riscuotendo un grande successo. Nel pomeriggio sempre del sabato, dalle 17, in Sala dei Grandi, Mauro Messeri modererà l’incontro con i ciclisti professionisti in "Senza freni".

Infine domenica 12 marzo, l’appuntamento più atteso con la ciclostorica. Partenza alle ore 9 da Piazza Grande.

Tre i percorsi: il gourmet, pensato per tutti, il classico, e l’Ardita con la sfida all’alpe di Poti lungo la salita dedicata a Marco Pantani e già gran premio della montagna del Giro d’Italia 2016.

Le iscrizioni sono ancora aperte sul sito www.lardita.com. L’obiettivo degli organizzatori è di arrivare almeno a 300 iscritti.

Andrea Lorentini