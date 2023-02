Quasi cento chilometri da fare, andata e ritorno, per rigiocare quattro minuti di partita più (eventuale) recupero.

Succede in Terza categoria aretina nella partita Tregozzano-Pietraia: all’86’ l’arbitro Gabriel Kondi della sezione di Arezzo ha fischiato in anticipo la fine delle ostilità, sul risultato di 2-1 per i locali, per un infortunio muscolare. Inutili le accorate richieste delle due squadre di stringere i denti e andare avanti fino al 90’. Kondi è stato irremovibile e ha sancito l’interruzione della partita e il conseguente rinvio a data da destinarsi per disputare gli ultimi 240 secondi di gioco.

Una pessima notizia soprattutto per la Pietraia, squadra penultima in graduatoria e che ha poco da chiedere alla sua stagione: dovrà comunque tornare a Giovi (probabilmente in un giorno infrasettimanale) facendosi oltre 47 chilometri all’andata e altrettanti al ritorno. Una novità che i dilettanti hanno ereditato da un paio di stagioni dai campionati professionistici. Fino al 2021 la partita si sarebbe rigiocata per intero ripartendo dallo 0-0. Ora invece si riparte dall’ultima interruzione di gioco prima della sospensione.