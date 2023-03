L’Aquila risale: si gioca tutto con Vis e Imolese

Sette partite e una salvezza forse difficile da conquistare in 40 giorni, da qui al 23 aprile, ma possibile alla luce della crescita della squadra, attraverso i play-out del 6 e 13 maggio. Crederci è la parola d’ordine nel clan dell’Aquila dopo un sabato che, al netto del successo della diretta concorrente Imolese a Olbia, nella poule retrocessione non avrebbe potuto avere risultati migliori. Ora più che mai i rossoblù di Marco Banchini hanno irrobustito, battendo la Torres col sigillo di Italeng, la fiammella della speranza. In coda la classifica si è accorciata, al punto che la penultima del girone, appunto l’Imolese, non sarebbe al momento vittima della forbice di 8 punti nel raffronto con la quintultima, e potrebbe disputare gli spareggi. Staccati di una lunghezza, 24 punti contro 25 dai romagnoli, gli aquilotti sognano il sorpasso consapevoli che la partita di domani sera (ore 21) al Benelli di Pesaro con la Vis e lo scontro diretto con gli imolesi di sabato 18 marzo al Brilli Peri (alle 14.30), decideranno una bella fetta del destino dei valdarnesi.

Riepilogando i verdetti delle compagini invischiate nella lotta per non lasciare il professionismo, l’Alessandria è a 29, dopo la sconfitta di misura per 1-0 subìta dalla Lucchese, mentre i pesaresi travolti da un poker di gol a Siena sono fermi a 30. Un gradino sopra l’Olbia e il San Donato Tavarnelle, superato di netto 3-0 ad Ancona. Nel turno infrasettimanale alle porte, l’Imolese ospiterà i dorici anconetani decisi a consolidare la quarta piazza. L’Aquila, che ha affrontato i sardi con 25 effettivi in lista, recupererà per Pesaro anche Alessandro Tozzuolo, il difensore espulso nel finale a Cesena e appiedato dal giudice sportivo. Riprenderà il suo posto nella retroguardia a tre, al fianco di Mattia Gennari e di uno da scegliere tra Bertola, Fiumanò e Chiti.

A proposito di Gennari, con mister Banchini sarà il grande ex dell’incontro di domani sera per aver giocato quattro campionati nella Vis dal 2017 al 2021, intervallati dalla parentesi del 2018- 2019 nella Fermana.

Giustino Bonci