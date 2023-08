L’Aquila fa il primo volo Ma a vincere è la Pianese

di Giustino Bonci

Al Mario Maccari di Chianciano Terme è andato in scena il primo vero test stagionale per Aquila Montevarchi e Pianese entrambe al lavoro e in rodaggio in vista del prossimo campionato di Serie D. Si è trattato in realtà di un allenamento congiunto, costellato anche da qualche atleta in prova sui due fronti. Una partitella, con una delle candidate alla promozione in Lega Pro, la formazione amiatina allenata da Fabio Prosperi e a lungo avversaria principale dell’Arezzo per il successo finale nella scorsa stagione, si è imposta alla distanza per 4–0. Le reti sono arrivate tutte nella ripresa: doppietta dell’attaccante Sylla, arrivato dal Città di Castello, intervallate da quelle di Kouko e Picchianti

Il risultato, infatti, è maturato in una ripresa segnata da ben 11 cambi tra gli aquilotti e dall’innesto di molti giovanissimi. Unico esperto a far da chioccia il centrocampista ex Scandicci Borgarello. Ben più equilibrata e probante con indicazioni discrete per i due tecnici e in particolare per Simone Calori la frazione iniziale che si è chiusa sullo 0 – 0. Valdarnesi disposti in partenza con il 3-5-2 (peraltro non essendo un’amichevole ufficiale le formazioni non sono state comunicate) e coppia d’attacco composta da Carnevali e Max Benucci.

"Era la nostra prima uscita corale – commenta a fine gara il direttore sportivo Nicola Del Grosso – e nonostante avessimo tenuto a riposo precauzionale alcuni nostri ragazzi, da Jukic a Nannini a Francalanci, la squadra ha tenuto testa ad una Pianese dai valori tecnici importanti. Nel secondo tempo era giusto e doveroso dare spazio all’intera rosa per renderci conto al meglio del materiale a disposizione e delle potenzialità".

Al centro dell’attacco dei bianconeri, schierati in avvio da Prosperi con il 3-4-3, il figlio d’arte Guglielmo Mignani che vestì per un brevissimo periodo la casacca rossoblù nell’estate 2021. Ha cominciato invece in panchina l’altro ex montevarchino, Daniel Kouko che insieme a Fodé Sylla, l’ala sinistra prelevata dal Città di Castello, ha fatto cambiare marcia ai senesi dopo l’intervallo, realizzando anche una delle reti del poker definitivo del team dell’Amiata.

Di certo, l’Aquila radicalmente ridisegnata dopo la retrocessione e di fatto inedita in tutti gli effettivi dovrà far tesoro di incontri del genere, con avversari già più rodati, per acquisire automatismi e fare gruppo. Domenica prossima, intanto, sempre a Chianciano (ore 17) il Montevarchi affronterà il Follonica Gavorrano, un’altra compagine di livello per l’Interregionale.